Kadın Güreş Milli Takımı, Dünya Şampiyonası'na Hazır

Sırbistan'da 10-18 Eylül 2022 tarihleri arasında düzenlenecek olan Büyükler Dünya Güreş Şampiyonası'na katılacak Kadın Güreş Milli Takımı, hazırlıklarını sürdürüyor. Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu, hedeflerinin 2024 Paris Olimpiyatları olduğunu belirterek, yeni gençleri bularak Türk güreşine kazandırmak istediklerini söyledi.Sırbistan'ın Belgrad şehrinde 10-18 Eylül tarihlerinde Büyükler Güreş Dünya Şampiyonası düzenlenecek. Milli sporcular da Sarıyer'de bulunan Mersinli Ahmet Kamp Merkezi'nde çalışmalarını sürdürüyor. Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu, antrenörler ve sporcular ile birlikte basın toplantısı düzenledi. Görev yapacak sporcuların belli olduğunu aktaran Başkan Eroğlu, “Takımlarımız belli. Bütün sporcu kardeşlerime başarılar diliyorum. İlk defa mayo giyecek sporcularımız da var. Gençlerde U 23'te madalya almış sporcular da var. Geldiğimiz günden beri söylüyoruz. Türk güreşinin en büyük handikapı, ‘takımları gençleştirmemiz lazım', artık bir değişim lazım diye söylemiştik. 6 Kasım 2021'den beri sürdürmeye devam ediyoruz. Macaristan'da düzenlenen Büyükler Avrupa Şampiyonası bir ölçek oldu. Toplamda 17 madalya kazandık. Bunun 7'si altın, 3'ü gümüş, 7'si bronz olmak suretiyle güzel başarılar kazandık, kadın milli takımımız Avrupa şampiyonu oldu. Ne kadar övünsek az. İşimiz zor. Dünya şampiyonası kolay olmayacak. Hindistan'dan Japonya'ya kadar, Gürcistan'dan Amerika'ya kadar, güreş yapmayan ülke kalmadı. Madalyalarımız da dağıldı” dedi.“Hedef 2024 Paris Olimpiyatları”Yeni gençleri Türk güreşine kazandırmak istediklerini önemini vurgulayan Eroğlu, “19232'te kuruşmuş Türk güreşinin, hem Türk sporunda ek olarak dünya güreşinde yeri bellidir. Aldığımız madalyalar ortadadır. Gurur duyacağımız şanlı mazisi olan Türk güreşi, Avrupa ve dünya şampiyonalarında ülkesine karşı bütün sorumluluğu eksiksiz yerine getirmiş bir branştan bahsediyoruz. Ata sporumuz güreş, Türk sporunun lokomotifidir. Biz misyonumuzu sürdürmek istiyoruz. Ecdadım, ‘Türk gibi güçlü' sözünü dünyaya kolay öğretmedi. Kampı burada yapmamızın sebebi farkındalık oluşturalım. Bayan milli takımı bizim oldukça önemli. Türk güreşi altın olmadığında milletimiz üzülüyor. Az zamanda çok iş yapmak istiyoruz. Hedef 2024 Paris Olimpiyatları. Yeni gençleri bularak Türk güreşine kazandırmak istiyoruz” diye konuştu.Efrahim Kahraman: “Her yerde tarih yazmak istiyoruz”Şampiyonaya katılacak sporcuların isimlerini paylaşan Güreş Milli Takımı Teknik Direktörü Efrahim Kahraman, “Burada olmaktan mutlu ve gurur duyuyorum. Takımda 2 tane genç sporcumuz var. Ay-yıldızlı mayomuzu giymelerine fırsat verdik. Biz her kısımda tarih yazmak istiyoruz. Avrupa ve dünyada madalya almış kızlarımız var. Buse Tosun gibi. Burada sadece bir talihsizlik oldu bizim açımızdan. Akdeniz Oyunları'nda final maçında 50 kiloda Evin Demirhan sakatlık nedeniyle an itibariyle aramızda bulunamıyor. Kendisi Avrupa şampiyonu. Olimpiyatlarda da madalya beklediğimiz bir sporcumuz. Kardeşi Zehra Demirhan ile birlikte olacağız. Sakatlık olabilir önemli olan bayrağımızı en zirveye çıkarmak. Genç kardeşlerimize güvenimiz sonsuzdur. Alnımızın akıyla gidip dönmek istiyoruz” cümlelerine yer verdi.Yasemin Adar: “Kadınlar olarak her an başarıya açız”A Milli Kadın Takımı Kaptanı Yasemin Adar ise Türk milletinden dua beklediklerini ifade ederek şunları söyledi:“Dünya Şampiyonası için çok güzel bir hazırlık süreci geçirdik. Türkiye Cumhuriyeti'nde kadın güreşi söz sahibidir. Yönetim ve teknik ekibimizle tam bir aile ortamındayız. Artık mindere çıktığımızda 6 dakikada savaşabileceğimizi söyleyebiliyoruz. Bayrağımız çok kutsal. Onu dalgalandırmak ve İstiklal Marşı'mızı okutmak gurur verici. Kadınlar olarak her an başarıya açız, her an en uygun şekilde temsil etmek istiyoruz. Lütfen dualarınızı esirgemeyin.”Buse Tosun Çavuşoğlu: “Biz tarih yazan takımız”Büyükler Dünya Şampiyonası'nda ter dökecek olan Buse Tosun Çavuşoğlu, takım halinde madalya hedeflediklerini belirterek, “Sarıyer'de son hazırlık kampımızı yapıyoruz. Yaklaşık 8 günün ardında dün şampiyonası için yola çıkacağız. Biz tarih yazan takımız. Son Avrupa Şampiyonası'nda tarih yazan takım olduk. İnanıyorum ki ilk defa takıma giren arkadaşlarımın Dünya Şampiyonası'nda madalya almak hedefi, ona inanıyorum. Güzel mücadele ile madalya almak istiyoruz. Oradaki hedefim altın madalya kazanmak. Takım halinde altın madalya hedefliyoruz. İnşallah güzel sonuçlarla döneriz” dedi.Büyükler Dünya Güreş Şampiyonası'nda ter dökecek kadın sporcular şu isimlerden oluşuyor:50 kilogram Zehra Demirhan53 kilogram Zeynep Yetgil55 kilogram Elvira Kamaloğlı57 kilogram Bedia Gün59 kilogram Ebru Dağbasi62 kilogram Yağmur Çakmak65 kilogram Aslı Demir68 kilogram Nesrin Baş72 kilogram Buse Tosun Çavuşoğlu76 kilogram Yasemin Adar Yiğit