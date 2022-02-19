Kadın işçi çalıştırana aylık 320 euro hibe desteği!

Kadınların kayıtlı istihdama kazandırılması yönünde hazırlanan proje kapsamında 7 ayrı ilde toplamda 4 bin kadın girişimcinin işyerlerine bir destek sağlanacak. Bu destek çerçevesinde ise başvuru yaptıktan sonra yapılan değerlendirmelerin hemen ardından aylık 320 euroya kadar olan destekten faydalanmış olacaklar.
BAŞVURULAR 21 ŞUBAT'TA BAŞLIYOR!
Hibe desteği projesinden faydalanabilmek için başvurular 21 Şubat tarihinde başlatılacak. Destekten yararlanmak isteyen kadın girişimciler başvurularını e-Devlet üzerinden yapabilecekler. İstenilen kriterleri sağlayan işverenler kesin kayıt için de açılan ofislere yönlendirilecek.
Women UP projesi ilk etapta İstanbul, Ankara, Aydın, Denizli, Kahramanmaraş, Samsun ve Şanlıurfa'da hayata geçirilecek. Projenin, 20 ayının destek ödemeleri olmak üzere 32 ay süre ile uygulanması planlanıyor.
BAŞVURULAR 21 ŞUBAT'TA BAŞLIYOR!
Hibe desteği projesinden faydalanabilmek için başvurular 21 Şubat tarihinde başlatılacak. Destekten yararlanmak isteyen kadın girişimciler başvurularını e-Devlet üzerinden yapabilecekler. İstenilen kriterleri sağlayan işverenler kesin kayıt için de açılan ofislere yönlendirilecek.
Women UP projesi ilk etapta İstanbul, Ankara, Aydın, Denizli, Kahramanmaraş, Samsun ve Şanlıurfa'da hayata geçirilecek. Projenin, 20 ayının destek ödemeleri olmak üzere 32 ay süre ile uygulanması planlanıyor.