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04 Eylül 2022 - 13:36

Kadın milli güreşçilerin hedefi dünya şampiyonluğu

Sırbistan'da 10-18 Eylül 2022 tarihleri arasında düzenlenecek olan Büyükler Dünya Güreş Şampiyonası'na katılacak Kadın Güreş Milli Takımı'nda Nesrin Baş, Ebru Dağbaşı ve Zeynep Yetgil, hedeflerinin şampiyonluk olduğunu söylediler.

SPOR
04 Eylül 2022 - 13:36
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Kadın milli güreşçilerin hedefi dünya şampiyonluğu


10-18 Eylül tarihlerinde Sırbistan'ın Belgrad şehrinde Büyükler Dünya Şampiyonası düzenlenecek. Şampiyona öncesi hazırlıklarını Sarıyer'de bulunan Mersinli Ahmet Kamp Merkezi'nde sürdüren Kadın Milli Takımı iyi bir takim olduklarını dile getirdiler. Şampiyonada 53 kiloda ter dökecek Nesrin Baş, “Bu sene U-20 Avrupa Şampiyonası'nda Avrupa şampiyonu oldum. Büyükler Dünya Şampiyonası'na genç bir sporcu olarak katılacağım. Ablalarım gibi güzel bir başarıya imza atmak istiyorum. İyi bir takımız sonuna kadar savaşıp mücadelemi vereceğim” dedi.

“Büyük bir başarıya imza atmak istiyoruz”



Hazırlık sürecinde şampiyon sporcularla çalışmanın kendilerine birçok katkı sunduğunu idda eden Baş, şöyle konuştu:
“İyi bir takımda olmak bizim açımızdan gurur verici. Yasemin abla, Buse abla, Evin abla gibi takımdayız. Onlar bizim örnek aldığımız kişiler. Allah nasip ederse onlar gibi büyük bir başarıya imza atmak istiyoruz.”

Ebru Dağbaşı: “Büyükler Dünya Şampiyonası'nda da güzel şeyler olacak”

Küçüklüğünde hocası sayesinde güreş sporuna başladığını aktaran Ebru Dağbaşı, “Güzel başarılar elde edince devam ettim. İlk zamanlar kadın güreşine karşı ön yargılar vardı. Ben güzel dereceler aldıkça çok mutlular. Çok seviniyorlar, an itibariyle herkes destekçimiz. Büyükler Dünya Şampiyonası'nda da güzel şeyler olacak. Bu başarının devamını getireceğimize inanıyorum. Şampiyonaya çok iyi hazırlandık. Güzel bir kamp süreci geçirdik. Bu sene U-20 Gençler Avrupa Şampiyonası'nda Avrupa ikincisi oldum. Geçen ay yapılan Dünya Gençler Şampiyonası'nda dünya üçüncüsü olduğum için büyük bir takıma seçildim” sözlerine yer verdi.

Ebru Dağbaşı ayrıca, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu'nun kendilerine çok destek verdiğini aktararak, “Hepsi birer destekçimiz. Onlar sayesinde bu yerlere geldik. Bizi iyi destekliyorlar. Federasyon başkanımız her daim yanımızda” dedi.

Zeynep Yetgil: “Hedefimiz takım halinde kupa almak”

Büyükler Dünya Şampiyonası'nda ay-yıldızlı mayoyla 53 kiloda mücadele verecek Zeynep Yetgil, hedeflerini şu kelimelerle dile getirdi:

“Yaklaşık 13 yıldır güreş branşı içerisindeyim. Sarıyer Mersinli Ahmet Kamp ve Eğitim Merkezi'nde hazırlık sürecini tamamlamış bulunmaktayız. 10-18 Eylül tarihleri arasında Dünya Şampiyonası var. Oradaki hedefimiz takım halinde kupa alıp, bireysel olarak şampiyonluk kazanmak. Bundan önce Avrupa Şampiyonası, İslami Dayanışma Oyunları ve Akdeniz Oyunları'ndan geçtik. Orada güzel başarılar elde ettim. Burada ki hedefim dünya şampiyonu olmak, bunun için minderde savaşacağım.”

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