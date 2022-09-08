YAŞAM
08 Eylül 2022 - 09:20

Kadın şoför kaza yapınca direksiyona erkek şoför geçti

Bursa'da Tofaş marka otomobilin kadın sürücüsü kontrolü kaybederek spin atarak park halindeki otomobillere çarptıktan sonra hızla olay yerinden kaçtı. O anlar bir sitenin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Kaza sonrası sürücülerin yer değiştirmesi de güvenlik kamerasına yansıdı.

YAŞAM
08 Eylül 2022 - 09:20
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Kadın şoför kaza yapınca direksiyona erkek şoför geçti


Olay merkez Osmangazi ilçesi Demirtaş Sakarya mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Tofaş Şahin marka otomobilin kadın şoförü bir anda direksiyon kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan araç spin atarak park halindeki otomobillere çarparak durabildi. Kaza sonrası direksiyondan inen kadının yerine şoför mahalline yanındaki erkek geçti. Aracı geriye çeken ikili Şahin marka otomobilin motorunu kontrol ettikten sonra, tekrar araca binerek olay yerinden hızla uzaklaştı. Park halindeki araç şoförleri ise araçlarının yanına geldiklerinde şoka uğradı. Güvenlik kameralarını inceleyen araç sahipleri görüntüleri izlerken şaşkına döndü. Olay sonrası polis ekiplerine ihbarda bulunan araç sahipleri, kazaya karışan araçtan şikayetçi oldu.



Polis ekipleri kamera görüntülerini alarak otomobili tespit etmek için çalışma başlattı.

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Haber Editörü
Haber Editörü
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