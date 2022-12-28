Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası finalinde ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, Fenerbahçe Alagöz Holding'i mağlup ederek mutlu sona ulaştı













28. Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın MVP'si Chelsea Gray oldu.





Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası finalinde ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, Fenerbahçe Alagöz Holding'i 84-78 mağlup ederek tarihinde ilk kez bu kupayı müzesine götürdü. İki takım geçtiğimiz sezon iki kez finalde karşı karşıya gelmiş. İki takım da birer kez üstünlük sağlamıştı. Geçen sezon Bitci Kadınlar Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe Safiport'u 71-58 mağlup eden ÇBK Mersin, tarihinde ilk kez Türkiye Kupası’nda mutlu sona ulaşmıştı. Türkiye Kupası'nın ardından Mersin ekibi, bu kez de Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazandı ve yine bu kupayı da ilk kez müzesine götürdü.Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi final serisi üçüncü maçında ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'ni 97-71 mağlup eden Fenerbahçe Safiport, final serisinde durumu 3-0'a getirdi ve üst üste dördüncü kez ligde şampiyon olmuştu. İki takım bu kez kupaların şampiyonasında kozlarını paylaştı ve Çukurova takımı, Sarı Lacivertlilere üstünlük sağlayarak kupayı kazandı.Maçı 19 sayı, 4 ribaund, 9 asist, 3 top çalma ve 1 blokla tamamlayan Amerikalı oyuncu, finale damga vurdu. Şampiyonluğun ardından Ekrem Memnun, "Çokça saygı duyduğumuz bir rakibe karşı kazanmak ayrıca ekstra bir motivasyon olacak bizim için" şeklinde konuştu ve şampiyonluk kutlamalarına geri döndü.