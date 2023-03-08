Kadınlar günü hediyesi tuzağına düşmeyin! Bu mesaj ile binlerce liranızdan olabilirsiniz







KADINLAR GÜNÜ DOLANDIRICILIĞI







8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlanırken bir dolandırıcılık uyarısı geldi. Vatandaşın telefonuna gelecek mesaja tıklamaması gerekiyor aksi halde paranızı kaybedersiniz! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlanırken dolandırıcıların bir yeni numarası daha ortaya çıktı. Kadınlar gününü kullanarak online alışveriş platformu Trendyol uygulaması üzerinden gelmiş gibi göstererek sahte bildirim gönderiyor ve üstüne Tebrikler! Kadınlar Günü hediyesi kazandınız! yazıyorlar.Vatandaşların bu mesaja tıklamaması gerekiyor. Trendyol ücretsiz şekilde hediye vermiyor. Gelen bu mesaja tıklayarak insanlara Galaxy S21 FE telefon kazanma şansı yakaladıkları söyleniyor ancak bu linkler tamamen dolandırıcılık amacıyla oluşturuluyor. Kişi bu linke tıkladığı zaman bütün banka bilgileriniz ve kişisel bilgileriniz dolandırıcılar tarafından alındırılıyor. Dolandırıcıların numaraları hız kesmeden devam ederken son dönemlerde özellikle internet üzerinden insanların bilgilerini alarak dolandırıcılıklarına devam ediyorlar. Kadınlar Günü amacıyla size böyle bir mesaj geliyorsa linke tıklamadan mesajı silmeniz gerekiyor.