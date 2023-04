Kadınlar için yepyeni proje duyuruldu! Başvuru ekranı açıldı: Kadınlara geri ödemesiz 6.793 TL para verilecek: İşte aranan şartlar

WOMEN UP PROJESİ BAŞLIYOR







Kadınların desteklenmesi amacıyla düzenlenen Women Up projesi kapsamında ödemeler başlıyor. Peki Women Up projesinden faydalanmak için şartlar nedir? Başvuru nasıl yapılır? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Kadınların iş hayatında daha rahat edebilmesi için başlatılan Women Up projesi kapsamında 20 ay boyu kadın iş verenlere yeni alacakları kadın çalışanlar için hibe desteği verilecek. Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği tarafından düzenlenen yeni program SGK tarafından yürütülecek. Projeyle birlikte küçük ve genç kadın işletmecilerin desteklenmesi ve kadın istihdamının artırılması hedefleniyor.Proje kapsamında belirlenen illerde 4 bin kadın iş verene 20 ay boyu ödeme yapılacak. Ödemelerden faydalanabilmek için iş verenin de çalışanın da kadın olması şartı aranıyor. Şartları taşıyan 4 bin iş veren ve 4 bin kadın çalışan için İstanbul, Ankara, Aydın, Denizli, Samsun, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş illerinde ödemeler yapılacak. Proje için belirlenen şartlar şu şekilde; iş yerinin 5 Mart 2012 tarihinden önce kurulmuş olması, SGK prim borcu toplamının asgari ücret tutarını geçmemesi, iş yerinde en fazla 9 işçi çalışıyor olması ve kadın işçi alımı yapılması, iş yerinde ortaklık varsa iki ortağın da kadın olması gerekiyor. İşe alınacak kadınların ise 1 ay süreyle işsiz olması, 65 yaşından küçük ve emekli olmaması, iş verenin birinci derece yakını olmaması gerekiyor.