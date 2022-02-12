Kadınlar şikayet yağdırınca BioNTech aşısına soruşturma başlatıldı!

mRNA bazlı olarak Kovid-19'a karşı geliştirilen BioNTech aşısının bazı kadınlarda aşırı kanama meydana getirdiği öğrenildi. Bu bilgi ise kadınların şikayetleri üzerine ortaya çıktı. Avrupa’da yetkililer, binlerce kadından aynı yönde gelen şikayetleri değerlendirmeye aldı ve Pfizer/BioNTech ile Moderna aşısı ile ilgili bir soruşturma başlatıldığını duyurdu.
Avrupa İlaç Ajansı’na bağlı ilaç güvenlik komitesi, BioNTech aşısı olan kadınlarda aşırı ve ağrılı kanamalarının meydana gelmesi ve regl dönemlerinde de bir bozulma yaşanmasında dolayı atılan iddiaları değerlendirmeye aldıklarını açıkladı. AB’deki vakalar ve klinik test verilerinin kullanılarak mRNA bazlı Kovid-19 aşıları ile kadınların aşıdan sonra yaşadıkları sağlık sorunları arasında herhangi bir bağ olup olmadığının inceleneceğini duyuruldu.
Gelen şikayetler sonrası Moderna ve Pfizer/BioNTech’in aşısıyla ilgili bir soruşturma açıldığı bilgisini paylaşan yetkililer geçmişte yapılan bazı araştırma ve incelemelerde Pfizer/BioNTech aşısının doğurganlığı etkilemediğini ve aynı zamanda da hem hamile kadınlar hem de çocuklarda bir yan etki gözlenmediği bilgisini de soruşturmaya eklendiği ifade ettiler.
Avrupa İlaç Ajansı’na bağlı ilaç güvenlik komitesi, BioNTech aşısı olan kadınlarda aşırı ve ağrılı kanamalarının meydana gelmesi ve regl dönemlerinde de bir bozulma yaşanmasında dolayı atılan iddiaları değerlendirmeye aldıklarını açıkladı. AB’deki vakalar ve klinik test verilerinin kullanılarak mRNA bazlı Kovid-19 aşıları ile kadınların aşıdan sonra yaşadıkları sağlık sorunları arasında herhangi bir bağ olup olmadığının inceleneceğini duyuruldu.
Gelen şikayetler sonrası Moderna ve Pfizer/BioNTech’in aşısıyla ilgili bir soruşturma açıldığı bilgisini paylaşan yetkililer geçmişte yapılan bazı araştırma ve incelemelerde Pfizer/BioNTech aşısının doğurganlığı etkilemediğini ve aynı zamanda da hem hamile kadınlar hem de çocuklarda bir yan etki gözlenmediği bilgisini de soruşturmaya eklendiği ifade ettiler.