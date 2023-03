Kadınlara dev destek devletten geldi! Bakan Nebati duyurdu: Tek kuruş faiz alınmayacak!

Bakan Nebati, depremzedeler arasında yer alan kadınlara destek vermek amacıyla sıfır faizli kredi imkânı sağlanacağını duyurdu













Bakan Nebati, yaptığı açıklamada kadınların dayanışma içinde olmasından ve kalkınma yolunda fedakarca çalışarak ortak değerleri yarınlara taşımalarından büyük memnuniyet duyduğunu ifade etti. Ayrıca, kadın girişimcilerin yaşadığı zorlukları hafifletmek için hızlı bir şekilde adımlar atarak sorunları çözmeye kararlı olduklarını ve bu konuda çalışmalarına devam edeceklerini vurguladı. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, son zamanlarda Kahramanmaraş ve diğer illerde yaşanan deprem felaketleri sonrasında, depremzede kadın girişimcilerin yanında olduğunu göstermek için önemli bir adım attı. Bakan Nebati,sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, depremzede kadın girişimcilere özel olarak üst limitiolan kredi imkanları sunulacağını duyurdu.Bakan Nebati'nin bu açıklaması,işlerini yeniden kurmaları ve toplumlarını yeniden inşa etmeleri için büyük bir destek olacak. Bu krediler, depremzede kadın girişimcilerin finansmana erişimlerini artırarak, işletmelerini büyütmeleri ve geliştirmeleri için önemli bir fırsat sunacak. Bakan Nebati, açıklamasında kadınların ekonomik hayatta daha güçlü olmalarının önemine de vurgu yaptı. Kadınların işletme sahibi olmalarının ve ekonomik hayatta daha aktif roller üstlenmelerinin, hem aileleri hem de toplumları için büyük bir fayda sağlayacağını belirtti. Bu adım, deprem felaketleri sonrasında kadın girişimcilerin güçlendirilmesi için atılan önemli bir adım olarak görülüyor. Bakan Nebati, kadınların güçlendirilmesi ve toplumsal kalkınmada daha aktif rol almaları için benzeri adımların atılacağını da belirtti. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, kadın girişimcilerin desteklenmesi konusunda attıkları adımların sayısını ve etkisini açıkladı. Bakan Nebati, Kadın Girişimci Kredi Destek Paketi kapsamında bugüne kadar 172 bini aşkın kadın girişimciye kredi desteği sağlandığını belirtti. Bu destekler sayesinde, kadınların işletmelerini büyütme ve geliştirme konusunda daha fazla fırsata sahip olduklarını ifade etti. Bakan Nebati ayrıca, depremden etkilenen kadın kooperatiflerine yönelik Halkbank tarafından oluşturulan Can Suyu Kredi Destek Paketi'nden de bahsetti. Bu kampanyanın, depremden etkilenen kadınların yeniden ayağa kalkmalarına yardımcı olacak önemli bir adım olduğunu belirtti. Kampanya kapsamında, depremzede kadın kooperatiflerine özel olarak kredi imkanları sunulacak ve bu sayede kadınların yeniden işlerini kurmaları ve toplumlarını yeniden inşa etmeleri desteklenecek.Bakan Nebati'nin bu açıklamaları, kadın girişimcilerin desteklenmesi konusunda atılan adımların sayısını ve etkisini ortaya koyarak, toplumun dikkatini bu konuya çekiyor. Kadınların ekonomik hayatta daha güçlü olmaları ve toplumsal kalkınmaya daha fazla katkı sağlamaları için atılan bu adımların önemi, her geçen gün daha fazla fark ediliyor. Bakan Nebati'nin beyanı, depremlerden etkilenen illerde hizmet veren kadın kooperatiflerine sıfır faizli işletme harcamaları için kredi imkânı sunulacağını belirtti. Bu kredi, üst sınırı 50 bin lira olan ve toplam 143 kadın kooperatifinin faydalanabileceği bir kredi olacak. Kredi, bir yıl geri ödemesiz dönem ile toplam 36 ay vadeyle verilecektir.Ayrıca, Bakan Nebati, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde felaket sonrasında Kadın Kooperatifleri Can Suyu Kredisi'nin yanı sıra KGF Teminatlı Kadın Girişimci Destek Kredisi'ni de duyurdu. Bu paket kapsamında, kadın girişimciler bir yıl geri ödemesiz, toplam 36 ay vadeli işletme kredisi ve toplam 60 ay vadeli yatırım kredisinden faydalanabilecekler.