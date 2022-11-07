Kadınlara en az 17.000 TL nakit ödeme! Birçok kişi bu hakkını bilmiyor







16 haftalık ücret alabilirsiniz







En az 90 gün yatırılmış olması gerekiyor

Devlet tarafından çalışan ve çalışmayan vatandaşlara nakdi destek ödemeleri yapılıyor. Kadınlara yapılan yardımlar bir tık daha fazla olmakla birlikte karşılıksız binlerce lira ödeniyor. 2022 yılında anne olan kadınlara en az 16 bin 103 TL ödeme yapılıyordu. Yeni yılda ise asgari ücrete yapılacak zam oranıyla birlikte bu destek miktarları da yükselecek.Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), yeni doğum yapan kadınlara doğum parası adı ile nakit desteği yapmaktadır. Bu ödeme, kadınların doğum öncesi sürecini ve doğum sonrasını kapsamakla birlikte toplam 16 hafta yani 112 gün için ödenmektedir.2022 yılının ilk 6 ayı için doğum yapan kadınlara 12 bin 454 TL ödeme yapılıyordu. Ancak Temmuz ayında asgari ücrete yapılan ara zam ile birlikte kadınların alabileceği en az tutar 16 bin 103 TL olarak belirlendi. Temmuz ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın asgari ücretin 5 bin 500 liraya yükseldiğini açıklamasıyla beraber, devlet tarafından verilen ödeme tutarları da yükseldi. Yılın ikinci 6 ayı için doğum parası tutarı 16 bin 103 liraya yükselirken, Ocak 2023’te asgari ücrete yapılacak yeni zam ile birlikte tutarın 20 bin TL’yi bulması bekleniyor. Doğum parası, sigortalı kadınlarının maaşlarına göre belirlenmektedir. Kadınlar ne kadar yüksek maaş alıyorsa alacakları doğum parası da o kadar yüksek oluyor. Bu yıl için 13 bin TL maaş alan bir annenin doğum parası ödeneği 33 bin liraya yükseldi.Doğum parası ödeneğinden yararlanabilmek için sigortalı olarak çalışan annenin doğumdan önceki 1 yıl içerisinde en az 90 gün boyunca sigorta priminin ödenmiş olması gerekmektedir. bu nedenle doğum izni başlamadan önce işten ayrılanların doğum parası ödeneğinden yararlanma hakkı bulunmamaktadır. Doğum öncesi ve sonrası dönemlerde kadın çalışanın sigortasının devam etmesi ve bu 16 haftalık sürede çalışmaması gerekiyor. Buna göre örneğin asgari ücret ile çalışan bir kadının doğum izninde alacağı ücret 16 bin 103 TL olacaktır. 8000 bin TL maaş alanın 19 bin 911 TL, 10 bin TL brüt maaşı olanın ise alacağı doğum izni parası 24 bin 889 TL’dir. Kadın çalışanın maaşı ne kadar yüksek ise doğum izninde 16 haftalık alacağı para da o kadar yüksek oluyor.