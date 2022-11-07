EKONOMİ
07 Kasım 2022 - 12:29

Kadınlara en az 17.000 TL nakit ödeme! Birçok kişi bu hakkını bilmiyor

Kadınlara 180 gün için en az 17 bin TL ödeme yapılıyor. Bu hakkını bilmeyenlerin parası yanıyor. İşte detaylar.

EKONOMİ
07 Kasım 2022 - 12:29
2 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Kadınlara en az 17.000 TL nakit ödeme! Birçok kişi bu hakkını bilmiyor


Devlet tarafından çalışan ve çalışmayan vatandaşlara nakdi destek ödemeleri yapılıyor. Kadınlara yapılan yardımlar bir tık daha fazla olmakla birlikte karşılıksız binlerce lira ödeniyor. 2022 yılında anne olan kadınlara en az 16 bin 103 TL ödeme yapılıyordu. Yeni yılda ise asgari ücrete yapılacak zam oranıyla birlikte bu destek miktarları da yükselecek.

16 haftalık ücret alabilirsiniz

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), yeni doğum yapan kadınlara doğum parası adı ile nakit desteği yapmaktadır. Bu ödeme, kadınların doğum öncesi sürecini ve doğum sonrasını kapsamakla birlikte toplam 16 hafta yani 112 gün için ödenmektedir.



2022 yılının ilk 6 ayı için doğum yapan kadınlara 12 bin 454 TL ödeme yapılıyordu. Ancak Temmuz ayında asgari ücrete yapılan ara zam ile birlikte kadınların alabileceği en az tutar 16 bin 103 TL olarak belirlendi.

Temmuz ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın asgari ücretin 5 bin 500 liraya yükseldiğini açıklamasıyla beraber, devlet tarafından verilen ödeme tutarları da yükseldi. Yılın ikinci 6 ayı için doğum parası tutarı 16 bin 103 liraya yükselirken, Ocak 2023’te asgari ücrete yapılacak yeni zam ile birlikte tutarın 20 bin TL’yi bulması bekleniyor. Doğum parası, sigortalı kadınlarının maaşlarına göre belirlenmektedir. Kadınlar ne kadar yüksek maaş alıyorsa alacakları doğum parası da o kadar yüksek oluyor. Bu yıl için 13 bin TL maaş alan bir annenin doğum parası ödeneği 33 bin liraya yükseldi.

En az 90 gün yatırılmış olması gerekiyor

Doğum parası ödeneğinden yararlanabilmek için sigortalı olarak çalışan annenin doğumdan önceki 1 yıl içerisinde en az 90 gün boyunca sigorta priminin ödenmiş olması gerekmektedir. bu nedenle doğum izni başlamadan önce işten ayrılanların doğum parası ödeneğinden yararlanma hakkı bulunmamaktadır. Doğum öncesi ve sonrası dönemlerde kadın çalışanın sigortasının devam etmesi ve bu 16 haftalık sürede çalışmaması gerekiyor.

Buna göre örneğin asgari ücret ile çalışan bir kadının doğum izninde alacağı ücret 16 bin 103 TL olacaktır. 8000 bin TL maaş alanın 19 bin 911 TL, 10 bin TL brüt maaşı olanın ise alacağı doğum izni parası 24 bin 889 TL’dir. Kadın çalışanın maaşı ne kadar yüksek ise doğum izninde 16 haftalık alacağı para da o kadar yüksek oluyor.

EDİTÖR
Sinem Saymaz
Sinem Saymaz
İlginizi Çekebilir
Aile Bakanlığı hane başı aylık 600 TL ödeme yapıyor! Başvurular açık, geri ödeme yok
Aile Bakanlığı hane başı aylık 600 TL ödeme yapıyor! Başvurular açık, geri ödeme yok
Asgari ücrette heyecanlandıran gelişme! Milyonların yüzünü güldürecek asgari ücret açıklaması AK Partili Numan Kurtulmuş'tan geldi
Asgari ücrette heyecanlandıran gelişme! Milyonların yüzünü güldürecek asgari ücret açıklaması AK Partili Numan Kurtulmuş'tan geldi
Tek tek hesapladı: Asgari ücret 2023'te ne kadar olacak?
Tek tek hesapladı: Asgari ücret 2023'te ne kadar olacak?
Milyonlarca çalışan bunu yapıyor! Her an işten kovulabilirsiniz
Milyonlarca çalışan bunu yapıyor! Her an işten kovulabilirsiniz
Tüp fiyatlarına 18 TL zam geldi! Kasım 2022 mutfak tüpü fiyatları
Tüp fiyatlarına 18 TL zam geldi! Kasım 2022 mutfak tüpü fiyatları
Patronları üzen, çalışanları sevindiren haber: Asgari ücretle çalışanlara 1000 TL ödeme müjdesi!
Patronları üzen, çalışanları sevindiren haber: Asgari ücretle çalışanlara 1000 TL ödeme müjdesi!
Son Haberler
Gönül Dağı'nın Meryem'i paylaşımlarıyla mini şovu yaptı! Sevilay Gültekin cesur paylaşımları tepki yağmuruna tutuldu! Dizi ve gerçek hayatı hiç uyuşmuyor
Gönül Dağı'nın Meryem'i paylaşımlarıyla mini şovu yaptı! Sevilay...
AK Partili İnan'dan Kaan Tangöze'ye sert yanıt: 'Yargılanacaksınız'
AK Partili İnan'dan Kaan Tangöze'ye sert yanıt: 'Yargılanacaksınız'
Zeynep Bastık yarıda kesti! Konseri terk eden Zeynep Bastık sosyal medyadan sitem etti
Zeynep Bastık yarıda kesti! Konseri terk eden Zeynep Bastık sosyal...
Neler Oluyor Hayatta programında sunucu krizi yaşandı! Nur Tuğba Namlı gitti yeni isim geldi!
Neler Oluyor Hayatta programında sunucu krizi yaşandı! Nur Tuğba Namlı...
Netflix'in etkinliğinde boy gösteren Hazal Kaya tarzıyla gündem oldu!
Netflix'in etkinliğinde boy gösteren Hazal Kaya tarzıyla gündem oldu!
Ali Babacan ateş püskürdü! Babacan A Haber'i hedef aldı
Ali Babacan ateş püskürdü! Babacan A Haber'i hedef aldı
Samsun'da akıl almaz olay! Huzurevinde yaşlı adam kafasına aldığı baston darbesiyle yaşamını yitirdi!
Samsun'da akıl almaz olay! Huzurevinde yaşlı adam kafasına aldığı...
Madison Beer'in göğüslerini büyütmesi olay oldu! Ünlü yıldızın yeni hali görenleri şaşırttı
Madison Beer'in göğüslerini büyütmesi olay oldu! Ünlü yıldızın...
10 dakikada idama mahkum edildi! İranlı rapçi protestolara destek verdiği gerekçesiyle idam cezası aldı
10 dakikada idama mahkum edildi! İranlı rapçi protestolara destek verdiği...
Darmaduman dizisi nerede çekiliyor, çekimlerde hangi üniversite kullanılıyor? Darmaduman dizisi çekim yerleri
Darmaduman dizisi nerede çekiliyor, çekimlerde hangi üniversite kullanılıyor?...
Şeyma Subaşı ikinci kez nikah masasına oturuyor! Olay olan düğün davetiyesi paylaşılmaya doyulmuyor! Subaşı'dan ''Çok heyecanlıyım'' paylaşımı ses getirdi
Şeyma Subaşı ikinci kez nikah masasına oturuyor! Olay olan düğün...
Maratonda startı veren İmamoğlu'nun eşine söyledikleri herkesi güldürdü: 'şimdi sen benim peşimden koşacaksın'
Maratonda startı veren İmamoğlu'nun eşine söyledikleri herkesi güldürdü:...
İran'da sular durulmuyor! Bir asker 4 silah arkadaşının canına kıydı
İran'da sular durulmuyor! Bir asker 4 silah arkadaşının canına kıydı...
Çamlıca Kulesi hasara uğradı! Vinçten düşen parçalar kulede hasara neden oldu
Çamlıca Kulesi hasara uğradı! Vinçten düşen parçalar kulede hasara...
Cinsiyet değiştiren Ahmet Melih Yılmaz iddialı paylaşımlara devam ediyor! Sütyeniyle poz veren Yılmaz'a beğeni yağdı
Cinsiyet değiştiren Ahmet Melih Yılmaz iddialı paylaşımlara devam...