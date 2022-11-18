Kadınları dövdüler ve ateş açtılar













Protestoların sebebi neydi?

Mahsa Amini'nin ölümüyle ilgili protestolar üçüncü ayına girerken İran güvenlik güçleri Tahran'daki bir metro istasyonunda insanların üzerine ateş açtığı ve zorunlu başörtüsü takmayan kadınları darp ettiği iddia edildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde polisin kalabalık bir perona ateş açmasının ardından yolcuların çıkışlara doğru koştuğu, birçoğunun düştüğü ve ezildiği görülüyor. Polis ayrıca tren pencerelerinden vagonlar arasında yürürken ve kadınları coplarla döverken de görüntülendi.22 yaşında İranlı bir kadın olan Amini, İran'ın kadınlara yönelik katı kıyafet kurallarını ihlal ettiği iddiasıyla tutuklanmasının ardından 16 Eylül'de ahlak polisinin gözetiminde hayatını kaybetmişti. Gösteriler Salı günü, protesto organizatörlerinin akaryakıt fiyatlarındaki artışa karşı düzenlenen protestolar sırasında yüzlerce kişinin öldürüldüğü 2019 yılının "Kanlı Kasım" ayını anmak için üç günlük eylem çağrısında bulunmasıyla yoğunlaştı. "Savaşacağız! Öleceğiz! İran'ı geri alacağız!" sloganları atan onlarca protestocuların metro istasyonlarında da slogan attıkları ve başörtülerini ateşe verdikleri kaydedildi. Alınan haberlere göre gece boyunca süren çatışmalarda ülke çapında altı kişinin öldüğünü bildirdi. Genellikle ahlak polisi tarafından devriye gezilen metro istasyonları ve toplu taşıma araçları, yaz aylarında kadın kıyafetlerine yönelik baskılar sırasında devlet şiddetinin ve kadın vatandaşların gözetlenmesinin bir alanı haline gelmişti. Eylül ayının başında, İran'ın ahlaksızlığı önleme merkezi sekreteri Mohammad Saleh Hashemi Golpayegani, hükümetin toplu taşıma güvenlik kameralarında başı açık kadınların tespit için yüz tanıma teknolojisini kullanmayı planladıklarını açıklamıştı.