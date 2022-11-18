Mahsa Amini'nin ölümüyle ilgili protestolar üçüncü ayına girerken İran güvenlik güçleri Tahran'daki bir metro istasyonunda insanların üzerine ateş açtığı ve zorunlu başörtüsü takmayan kadınları darp ettiği iddia edildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde polisin kalabalık bir perona ateş açmasının ardından yolcuların çıkışlara doğru koştuğu, birçoğunun düştüğü ve ezildiği görülüyor. Polis ayrıca tren pencerelerinden vagonlar arasında yürürken ve kadınları coplarla döverken de görüntülendi.
DÜNYA
18 Kasım 2022 - 12:27
Kadınları dövdüler ve ateş açtılar
Mahsa Amini'nin ölümüyle ilgili protestolar üçüncü ayına girerken İran güvenlik güçleri Tahran'daki bir metro istasyonunda insanların üzerine ateş açtığı ve zorunlu başörtüsü takmayan kadınları darp ettiği iddia edildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde polisin kalabalık bir perona ateş açmasının ardından yolcuların çıkışlara doğru koştuğu, birçoğunun düştüğü ve ezildiği görülüyor. Polis ayrıca tren pencerelerinden vagonlar arasında yürürken ve kadınları coplarla döverken de görüntülendi.
DÜNYA
18 Kasım 2022 - 12:27
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