DÜNYA
18 Kasım 2022 - 12:27

Kadınları dövdüler ve ateş açtılar

Mahsa Amini'nin ölümüyle ilgili protestolar üçüncü ayına girerken İran güvenlik güçleri Tahran'daki bir metro istasyonunda insanların üzerine ateş açtığı ve zorunlu başörtüsü takmayan kadınları darp ettiği iddia edildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde polisin kalabalık bir perona ateş açmasının ardından yolcuların çıkışlara doğru koştuğu, birçoğunun düştüğü ve ezildiği görülüyor. Polis ayrıca tren pencerelerinden vagonlar arasında yürürken ve kadınları coplarla döverken de görüntülendi.

DÜNYA
18 Kasım 2022 - 12:27
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Kadınları dövdüler ve ateş açtılar


Mahsa Amini'nin ölümüyle ilgili protestolar üçüncü ayına girerken İran güvenlik güçleri Tahran'daki bir metro istasyonunda insanların üzerine ateş açtığı ve zorunlu başörtüsü takmayan kadınları darp ettiği iddia edildi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde polisin kalabalık bir perona ateş açmasının ardından yolcuların çıkışlara doğru koştuğu, birçoğunun düştüğü ve ezildiği görülüyor. Polis ayrıca tren pencerelerinden vagonlar arasında yürürken ve kadınları coplarla döverken de görüntülendi.



İran'da polisler darp etti

Protestoların sebebi neydi?

22 yaşında İranlı bir kadın olan Amini, İran'ın kadınlara yönelik katı kıyafet kurallarını ihlal ettiği iddiasıyla tutuklanmasının ardından 16 Eylül'de ahlak polisinin gözetiminde hayatını kaybetmişti.

Gösteriler Salı günü, protesto organizatörlerinin akaryakıt fiyatlarındaki artışa karşı düzenlenen protestolar sırasında yüzlerce kişinin öldürüldüğü 2019 yılının "Kanlı Kasım" ayını anmak için üç günlük eylem çağrısında bulunmasıyla yoğunlaştı.

"Savaşacağız! Öleceğiz! İran'ı geri alacağız!" sloganları atan onlarca protestocuların metro istasyonlarında da slogan attıkları ve başörtülerini ateşe verdikleri kaydedildi. Alınan haberlere göre gece boyunca süren çatışmalarda ülke çapında altı kişinin öldüğünü bildirdi.

Genellikle ahlak polisi tarafından devriye gezilen metro istasyonları ve toplu taşıma araçları, yaz aylarında kadın kıyafetlerine yönelik baskılar sırasında devlet şiddetinin ve kadın vatandaşların gözetlenmesinin bir alanı haline gelmişti.

Eylül ayının başında, İran'ın ahlaksızlığı önleme merkezi sekreteri Mohammad Saleh Hashemi Golpayegani, hükümetin toplu taşıma güvenlik kameralarında başı açık kadınların tespit  için yüz tanıma teknolojisini kullanmayı planladıklarını açıklamıştı.

EDİTÖR
Merve Morova
Merve Morova
İlginizi Çekebilir
Çalışanları ofise almıyor!
Çalışanları ofise almıyor!
Çobanlar şokta: 12 gündür daire çizerek yürüyen koyun sürüsünün sırrı çözülemedi!
Çobanlar şokta: 12 gündür daire çizerek yürüyen koyun sürüsünün sırrı çözülemedi!
Mutfakta tadilat başlatan çift 295 yıllık gizli hazineyi keşfetti!
Mutfakta tadilat başlatan çift 295 yıllık gizli hazineyi keşfetti!
Hindistan Çin'i geride mi bırakıyor?
Hindistan Çin'i geride mi bırakıyor?
Kolombiya fosil kaynaklarından vaz mı geçiyor?
Kolombiya fosil kaynaklarından vaz mı geçiyor?
Elon Musk: Beğenmiyorsanız ayrılın!
Elon Musk: Beğenmiyorsanız ayrılın!
Son Haberler
Arka Sokaklar dizisi final mi yapıyor?
Arka Sokaklar dizisi final mi yapıyor?
O banka duyuru yaptı: Telefonundan giriş yapandan 1 yıl tek kuruş almayacak! Sınırlı sayıda kişi için
O banka duyuru yaptı: Telefonundan giriş yapandan 1 yıl tek kuruş...
Mimarlar yükselecek sulara karşı su üzerinde bir yaşam hazırlığında
Mimarlar yükselecek sulara karşı su üzerinde bir yaşam hazırlığında
Çılgın Sayısal Loto kime çıktı? 180 milyonluk büyük ikramiye nereye, hangi ile çıktı?
Çılgın Sayısal Loto kime çıktı? 180 milyonluk büyük ikramiye...
Ebru Şallı’nın eşi Uğur Akkuş’un başı Müge Anlı’yla belada!
Ebru Şallı’nın eşi Uğur Akkuş’un başı Müge Anlı’yla belada!...
Dünya Kupası H Grubu takımları ve maçları, fikstür, puan durumu 2022
Dünya Kupası H Grubu takımları ve maçları, fikstür, puan durumu...
Ten Hag beni prove etti!
Ten Hag beni prove etti!
Kimlik numarasının sonu 2, 4, 6, 8 olanlar: Bakanlık 1.150 TL'yi hesabınıza yatırdı PTT'den Bakın
Kimlik numarasının sonu 2, 4, 6, 8 olanlar: Bakanlık 1.150 TL'yi hesabınıza...
Google o beklenen özelliği devreye aldı
Google o beklenen özelliği devreye aldı
Tarkan - Son Durak şarkısı ne zaman çıkacak? Tarkan - Son Durak sözleri
Tarkan - Son Durak şarkısı ne zaman çıkacak? Tarkan - Son Durak sözleri
Perşembe sabahı soluğu A101'de alın kalmaz! Çay, un, peynir fiyatları yarıya inecek!
Perşembe sabahı soluğu A101'de alın kalmaz! Çay, un, peynir fiyatları...
Acun Ilıcalı’dan Şok Karar! O isim Survivor 2023 kadrosunda!
Acun Ilıcalı’dan Şok Karar! O isim Survivor 2023 kadrosunda!
Galatasaray Villarreal maçı ne zaman? Galatasaray Rayo Vallecano maçı ne zaman? Galatasaray hazırlık maç takvimi
Galatasaray Villarreal maçı ne zaman? Galatasaray Rayo Vallecano maçı...
Fenerbahçe Villarreal maçı ne zaman? Fenerbahçe Rayo Vallecano maçı ne zaman? Fenerbahçe hazırlık maç takvimi
Fenerbahçe Villarreal maçı ne zaman? Fenerbahçe Rayo Vallecano maçı...
Tarihin en pahalı dünya kupası
Tarihin en pahalı dünya kupası