Kadınların cep harçlığı devletten! Bu şartlara uyuyor musunuz hemen bakın: Her ay takır takır 4.150 TL maaş bağlanacak!













2023 DUL VE YETİM MAAŞI NE KADAR?

KİMLER DUL VE YETİM AYLIĞI ALIR?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan ödenek seçenekleri yeni yılda da artacak. Ücretlerdeki artışla birlikte bu ücretlere de zam yapıldı. Bakanlığın ihtiyaç sahiplerine sunduğu birçok farklı yardım noktasında ödemeler yapılıyor. Bu yardımlar, ev hanımları için dul ve yetim aylıklarını içermektedir.Geliri olmayan ev hanımlarına, talep etmeleri halinde devlet tarafından dul ve yetim aylığı ödenir. Ayrıca bu bonuslar her ay düzenli olarak hesaplara yatırılmaktadır. Olumlu bir başvuru olması durumunda maaş bir hafta içinde ödenecektir. Üstelik bu yardımcılar çalışan ev hanımları için de uygundur. Ancak bu durumda ücretler farklıdır. Peki 2023 dul maaşı ne kadar? İşte güncel rakamlar...Bu yıl kaç dul ve yetime ödeme yapıldı? Harç, eşi vefat eden veya anne veya babasını kaybetmiş olanlara ödenir. Yani ev hanımları devletten dul ve yetim aylığı alma imkânına sahip oluyor. Ödeme, dul aylığı alanların durumlarına göre farklı oranlarda hesaplanmaktadır. Dul kadın yalnız yaşıyorsa veya başka yetim çocuğu yoksa, dul ve yetim aylığı yaklaşık olarak ödenir. 2023 yılında asgari ücret net 8500 Türk Lirası olarak açıklandı ve bununla birlikte dul maaşı miktarı arttı. 2023 yılı yeni dul ve yetim aylığının yüzdeleri şu şekildedir: Yüzde 75 maaş oranı ile: 4125 Türk Lirası Yüzde 50 maaş oranı ile: 2750 Türk Lirası Yüzde 25 maaş oranı ile: 1375 Türk Lirası şeklinde hesaplanıyor.Dul aylığı için devlet tarafından belirlenen şartların sağlanması zorunludur. Sigortalı çalışan veya emeklinin ölümü halinde dul ve yetim aylığı eşine ve geride kalan çocuklarına veya bunların ebeveynlerine bağlanır. Sigorta Kurumu'nun tanımladığı yasalara göre ölen sigortalının son maaşı dul eşine ödenir, eşi çalışıyorsa bu miktar %75'dir. Ancak ölen eşten başka çocukları da varsa maaşın miktarı değişir. Eşle beraber tek bir yetim varsa, eşi yetim var ise eşe %60 yetim çocuğaysa %30 maaş bağlanır. Kıza evlenene kadar, erkek öğrenci ise 18 yaşına kadar, öğrenciyse 20 yaşına kadar ve yüksek öğrenim görmüşse 25 yaşına kadar yardım yapılır.