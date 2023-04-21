Kadın Sağlık
21 Nisan 2023 - 23:53

Kadınların Kabusu! Gebeliği Engelliyor

Miyom, kadınlarda görülen rahimde oluşan tümördür. Miyom tehlikeli midir? Miyom kısırlığa yol açar mı? İşte miyom ile ilgili bilinmesi gerekenler…

Kadın Sağlık
21 Nisan 2023 - 23:53
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Kadınların Kabusu! Gebeliği Engelliyor


Rahimde oluşan iyi huylu tümörler miyom olarak adlandırılmaktadır. Miyomlar genellikle herhangi bir semptom göstermezler fakat bazı durumlarda aşağıdaki belirtiler ortaya çıkabilir:

miyom belirtileri



- Adet döneminde aşırı kanama

- Adet dışı kanama 

- Karın bölgesinde şişkinlik ve ağrı 

- İdrar yaparken zorlanma

- Sık idrara çıkma  

- Cinsel ilişki sırasında ağrı

- Kabızlık

Miyom Tedavisi Nasıl Yapılır? 

Miyomların tedavisi, semptomların şiddetine, miyomun boyutuna ve hastanın yaşına bağlı olarak değişebilir. Küçük boyutlu miyomlar genellikle takip edilir ve tedavi gerektirmezler. Ancak, semptomlar belirginse veya miyom büyükse, tedavi gerekebilir.

Tedavi seçenekleri arasında ilaç tedavisi, hormon tedavisi, radyofrekans ablasyonu, embolizasyon ve cerrahi müdahale bulunur. Cerrahi müdahale, miyomların çıkarılması veya rahmin alınması gibi farklı şekillerde uygulanabilir. Tedavi seçeneği, hastanın yaşam tarzı, sağlık durumu ve miyomların özellikleri gibi faktörlere bağlı olarak belirlenir.

Miyomlar hakkında daha fazla bilgi almak ve tedavi seçenekleri hakkında bilgi sahibi olmak için bir kadın hastalıkları ve doğum uzmanına başvurmanız önerilir.

Miyom Kısırlığa Yol Açar mı?

Miyomlar genellikle kısırlıkla ilişkili değildir, ancak bazı durumlarda miyomlar gebeliği engelleyebilir veya gebelik sırasında sorunlara neden olabilir.

EDİTÖR
Gülçin Ceylan
Gülçin Ceylan
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