Kadınların Kabusu! Gebeliği Engelliyor













Miyom Tedavisi Nasıl Yapılır?

Miyom Kısırlığa Yol Açar mı?

Rahimde oluşan iyi huylu tümörler miyom olarak adlandırılmaktadır. Miyomlar genellikle herhangi bir semptom göstermezler fakat bazı durumlarda aşağıdaki belirtiler ortaya çıkabilir:- Adet döneminde aşırı kanama - Adet dışı kanama - Karın bölgesinde şişkinlik ve ağrı - İdrar yaparken zorlanma - Sık idrara çıkma - Cinsel ilişki sırasında ağrı - KabızlıkMiyomların tedavisi, semptomların şiddetine, miyomun boyutuna ve hastanın yaşına bağlı olarak değişebilir. Küçük boyutlu miyomlar genellikle takip edilir ve tedavi gerektirmezler. Ancak, semptomlar belirginse veya miyom büyükse, tedavi gerekebilir. Tedavi seçenekleri arasında ilaç tedavisi, hormon tedavisi, radyofrekans ablasyonu, embolizasyon ve cerrahi müdahale bulunur. Cerrahi müdahale, miyomların çıkarılması veya rahmin alınması gibi farklı şekillerde uygulanabilir. Tedavi seçeneği, hastanın yaşam tarzı, sağlık durumu ve miyomların özellikleri gibi faktörlere bağlı olarak belirlenir. Miyomlar hakkında daha fazla bilgi almak ve tedavi seçenekleri hakkında bilgi sahibi olmak için bir kadın hastalıkları ve doğum uzmanına başvurmanız önerilir.Miyomlar genellikle kısırlıkla ilişkili değildir, ancak bazı durumlarda miyomlar gebeliği engelleyebilir veya gebelik sırasında sorunlara neden olabilir.