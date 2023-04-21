Kadınların Korkulu Rüyası! Eğer Önlem Alınmazsa…







Vajinal Mantarın Tedavisi Var mı?







Vajinal Mantar Riski Nasıl Önlenir?

Vajinal mantar, vajina bölgesinde Candida albicans adı verilen bir mantar enfeksiyonudur. Vajinal mantar enfeksiyonu, kaşıntı, tahriş, yanma hissi, beyaz renkli akıntı ve cinsel ilişki sırasında ağrı gibi belirtilerle kendini gösterir.Vajinal mantar enfeksiyonları genellikle tedavi edilebilir ve tedavi edilmezse ciddi sağlık sorunlarına neden olmazlar ancak semptomların hafifletilmesi için tedavi edilmeleri önerilir.Vajinal mantar enfeksiyonlarının tedavisi genellikle antifungal ilaçlarla yapılır. Bu ilaçlar reçetesiz satılabildiği gibi, doktorunuz da size reçete edebilir. Antifungal kremler, tabletler veya fitiller şeklinde kullanılabilirler. Bu ilaçlar vajina içine yerleştirilebilir veya cilde uygulanabilir.Vajinal mantar enfeksiyonlarını önlemek için bazı önlemler almak da faydalı olabilir. Örneğin, pamuklu iç çamaşırı giymek, sıkı giysilerden kaçınmak, parfümlü sabun ve duş jelleri yerine pH dengeli temizleyiciler kullanmak gibi önlemler alınabilir. Ayrıca, şekerli ve nişastalı yiyeceklerden kaçınmak da mantar enfeksiyonlarının önlenmesine yardımcı olabilir.Doğal yollarla vajinal mantar enfeksiyonunu tedavi etmek için aşağıdaki önerileri deneyebilirsiniz:Yoğurt, vajinal mantar enfeksiyonlarının tedavisinde en yaygın kullanılan doğal yöntemlerden biridir. Yoğurt, içerdiği probiyotik bakteriler sayesinde enfeksiyonu önlemeye ve tedavi etmeye yardımcı olabilir. Yoğurdu doğrudan enfekte bölgeye uygulayabilirsiniz.Sarımsak, doğal antibiyotik özellikleri sayesinde vajinal mantar enfeksiyonlarının tedavisinde etkili bir yöntemdir. Sarımsağı doğrayın ve bir bezle sararak enfekte bölgeye uygulayın.Elma sirkesi, vajinal mantar enfeksiyonlarına neden olan mantarların büyümesini engelleyen asetik asit içerir. 1 su bardağı suya 1 yemek kaşığı elma sirkesi ekleyin ve enfekte bölgeyi bu karışımla yıkayın.Çay ağacı yağı, doğal antifungal özellikleri sayesinde vajinal mantar enfeksiyonlarının tedavisinde yardımcı olabilir. Birkaç damla çay ağacı yağını doğal bir taşıyıcı yağ ile karıştırarak enfekte bölgeye uygulayabilirsiniz.