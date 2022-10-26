GÜNDEM
26 Ekim 2022 - 16:50

Kadınların toplumdaki statülerine dikkat çeken Sümeyye Erdoğan'dan babasını kızdıracak sözler!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mehmet Ali Çelebi'nin eşiyle ilgili sözleri gündemde kalırken, hem aile kavramında hem de kadının toplumdaki statüsünde dikkat çekici adımlar atan Sümeyye Erdoğan, "Bırakın kadınlar nerede olmak istiyorsa orada olsun, topluma faydası dokunsun. Kadın sadece aile içinde olduğu zaman mı kıymetli?" ifadelerini kullandı.

GÜNDEM
26 Ekim 2022 - 16:50
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Kadınların toplumdaki statülerine dikkat çeken Sümeyye Erdoğan'dan babasını kızdıracak sözler!


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçen hafta AKP'ye katılan Mehmet Ali Çelebi'nin partiye katılması ile ilgili düzenlenen törende rozetini bizzat kendisi takmış ve Çelebi ile eşine "Çocuğunuz var mı?" şeklinde sorduğu soruya aldığı '1 tane var' yanıtına "Olmaz, bu işin kariyeri çocuk doğurmak. Sayıları artırmak lazım" diye konuşmuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan

"KADINLAR OLMAK İSTEDİKLERİ YERDE OLDUKLARINDA TOPLUM YARAR SAĞLAR"



KADEM Mütevelli Heyeti Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, kadın ve çocuk söyleminin yaygın olduğu bir dönemde gazetecilerle bir araya geldi. Sümeyye Erdoğan Bayraktar, yapmak üzere oldukları zirvenin ana temasını anlatırken, kadının toplum nezdindeki değerine değindi. "Kimliğimizi etiketlemeye çalışmayın. Bizler ailelerimizi korumaya çalışan dindar kadınlarız ama aynı zamanda toplum içinde rekabet etmeye çalışıyoruz." diyen Sümeyye Erdoğan, bütün bunların aslına bir araya getirilebileceğini ve kadınların olmak istedikleri yerde olabilecekleri bit toplum olduğunu ifade etti.

Sümeyye Erdoğan

“KADIN SADECE AİLE İÇİNDEYKEN Mİ DEĞERLİDİR?"

kadın ve aile ekseninde konuşmasını sürdüren Sümeyye Erdoğan Bayraktar, Kadın hakları meselesinin yalnızca bir kadın meselesi olmadığını bir bütün olarak toplumsal bir mesele olduğunu gösterdiğini söyledi. Annelik ve aileden örnek veren Bayraktar, "Neden aile değil de kadın demiyorsunuz?" diye sordu ve bütün bunların aslında gereksiz kısıtlamalar sonucuna vardığını düşündüğünü söyledi. Kadınların çalışmasının ailesini umursamadığı anlamına gelmediğinin altını çizen Sümeyye Erdoğan, "Ayrıca kadın sadece aile içinde olduğu zaman mı kıymetli?" dedi.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
İlginizi Çekebilir
Terör propagandası yapmakla suçlanan TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı gözaltına alındı!
Terör propagandası yapmakla suçlanan TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı gözaltına alındı!
e-Devlet'e 20 gün içinde başvurmayanlara 2.700 lira ceza! Hemen bildirin
e-Devlet'e 20 gün içinde başvurmayanlara 2.700 lira ceza! Hemen bildirin
Bu kişilerin elektrik ve su faturasına yüzde 50 indirim yapılıyor! Şartlar açıklandı
Bu kişilerin elektrik ve su faturasına yüzde 50 indirim yapılıyor! Şartlar açıklandı
Türkiye'den Meta'ya rekor ceza! Rekabet Kurulu 346 Milyon lira idari para cezası kesti
Türkiye'den Meta'ya rekor ceza! Rekabet Kurulu 346 Milyon lira idari para cezası kesti
Halit Kıvanç kimdir neden öldü? Halit Kıvanç'ın cenazesi ne zaman, nerede yapılacak?
Halit Kıvanç kimdir neden öldü? Halit Kıvanç'ın cenazesi ne zaman, nerede yapılacak?
TOKİ konutları böyle görünecek! Temeller atıldı: Katlara göre fiyat açıklaması
TOKİ konutları böyle görünecek! Temeller atıldı: Katlara göre fiyat açıklaması
Son Haberler
Bankkart'ı olanlara Cumhuriyet Bayramı hediyesi: Hesaplarına 150 TL yüklenecek
Bankkart'ı olanlara Cumhuriyet Bayramı hediyesi: Hesaplarına 150 TL...
Terör propagandası yapmakla suçlanan TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı gözaltına alındı!
Terör propagandası yapmakla suçlanan TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı...
Markette 250 TL alışveriş yaptıysanız hemen SMS atın: 60 TL hediye ediliyor
Markette 250 TL alışveriş yaptıysanız hemen SMS atın: 60 TL hediye...
Kadir Ezildi'nin annesi kocasının ailesinden gördüğü zulmü gözyaşları içinde anlattı
Kadir Ezildi'nin annesi kocasının ailesinden gördüğü zulmü gözyaşları...
Almanya'da esrar satış ve kullanımına izin çıktı!
Almanya'da esrar satış ve kullanımına izin çıktı!
Google'ın birçok kişiyi şok eden kararı bazı Windows kullanıcılarını üzecek!
Google'ın birçok kişiyi şok eden kararı bazı Windows kullanıcılarını...
Doğalgaz faturasını yarı yarıya düşürecek kilit yöntem! Kimse bilmiyor
Doğalgaz faturasını yarı yarıya düşürecek kilit yöntem! Kimse...
Üç harfli üç bankadan ihtiyaç kredisinde faiz indirimi! Ayda 730 liraya 20.000 TL kredi
Üç harfli üç bankadan ihtiyaç kredisinde faiz indirimi! Ayda 730...
4A, 4B, 4C emeklilerine tek seferlik 500 TL ödenecek! Başvuru için son 5 gün
4A, 4B, 4C emeklilerine tek seferlik 500 TL ödenecek! Başvuru için...
Yeni boşanan Hadise'den nispet yapar gibi pozlar! Beyaz bornozu heyecanlandırdı
Yeni boşanan Hadise'den nispet yapar gibi pozlar! Beyaz bornozu heyecanlandırdı
e-Devlet'e 20 gün içinde başvurmayanlara 2.700 lira ceza! Hemen bildirin
e-Devlet'e 20 gün içinde başvurmayanlara 2.700 lira ceza! Hemen bildirin
Masterchef'te soğuk rüzgarlar esti! Somer şeften Fatmanur'a zehir zemberek sözler
Masterchef'te soğuk rüzgarlar esti! Somer şeften Fatmanur'a zehir zemberek...
Ankara Büyükşehir Belediyesi Duman konseri ne zaman, nerede, saat kaçta? ABB Duman konseri ücretsiz mi?
Ankara Büyükşehir Belediyesi Duman konseri ne zaman, nerede, saat kaçta?...
Bu kişilerin elektrik ve su faturasına yüzde 50 indirim yapılıyor! Şartlar açıklandı
Bu kişilerin elektrik ve su faturasına yüzde 50 indirim yapılıyor!...
Beşiktaş'ın gündemine Şenol Güneş'in ardından 2 sürpriz isim daha geldi!
Beşiktaş'ın gündemine Şenol Güneş'in ardından 2 sürpriz isim...