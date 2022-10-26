Kadınların toplumdaki statülerine dikkat çeken Sümeyye Erdoğan'dan babasını kızdıracak sözler!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçen hafta AKP'ye katılan Mehmet Ali Çelebi'nin partiye katılması ile ilgili düzenlenen törende rozetini bizzat kendisi takmış ve Çelebi ile eşine "Çocuğunuz var mı?" şeklinde sorduğu soruya aldığı '1 tane var' yanıtına "Olmaz, bu işin kariyeri çocuk doğurmak. Sayıları artırmak lazım" diye konuşmuştu.
"KADINLAR OLMAK İSTEDİKLERİ YERDE OLDUKLARINDA TOPLUM YARAR SAĞLAR"
KADEM Mütevelli Heyeti Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, kadın ve çocuk söyleminin yaygın olduğu bir dönemde gazetecilerle bir araya geldi. Sümeyye Erdoğan Bayraktar, yapmak üzere oldukları zirvenin ana temasını anlatırken, kadının toplum nezdindeki değerine değindi. "Kimliğimizi etiketlemeye çalışmayın. Bizler ailelerimizi korumaya çalışan dindar kadınlarız ama aynı zamanda toplum içinde rekabet etmeye çalışıyoruz." diyen Sümeyye Erdoğan, bütün bunların aslına bir araya getirilebileceğini ve kadınların olmak istedikleri yerde olabilecekleri bit toplum olduğunu ifade etti.