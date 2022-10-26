Kadınların toplumdaki statülerine dikkat çeken Sümeyye Erdoğan'dan babasını kızdıracak sözler!







"KADINLAR OLMAK İSTEDİKLERİ YERDE OLDUKLARINDA TOPLUM YARAR SAĞLAR"







“KADIN SADECE AİLE İÇİNDEYKEN Mİ DEĞERLİDİR?"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçen hafta AKP'ye katılan Mehmet Ali Çelebi'nin partiye katılması ile ilgili düzenlenen törende rozetini bizzat kendisi takmış ve Çelebi ile eşine "Çocuğunuz var mı?" şeklinde sorduğu soruya aldığı '1 tane var' yanıtına "Olmaz, bu işin kariyeri çocuk doğurmak. Sayıları artırmak lazım" diye konuşmuştu.KADEM Mütevelli Heyeti Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, kadın ve çocuk söyleminin yaygın olduğu bir dönemde gazetecilerle bir araya geldi. Sümeyye Erdoğan Bayraktar, yapmak üzere oldukları zirvenin ana temasını anlatırken, kadının toplum nezdindeki değerine değindi. "Kimliğimizi etiketlemeye çalışmayın. Bizler ailelerimizi korumaya çalışan dindar kadınlarız ama aynı zamanda toplum içinde rekabet etmeye çalışıyoruz." diyen Sümeyye Erdoğan, bütün bunların aslına bir araya getirilebileceğini ve kadınların olmak istedikleri yerde olabilecekleri bit toplum olduğunu ifade etti.kadın ve aile ekseninde konuşmasını sürdüren Sümeyye Erdoğan Bayraktar, Kadın hakları meselesinin yalnızca bir kadın meselesi olmadığını bir bütün olarak toplumsal bir mesele olduğunu gösterdiğini söyledi. Annelik ve aileden örnek veren Bayraktar, "Neden aile değil de kadın demiyorsunuz?" diye sordu ve bütün bunların aslında gereksiz kısıtlamalar sonucuna vardığını düşündüğünü söyledi. Kadınların çalışmasının ailesini umursamadığı anlamına gelmediğinin altını çizen Sümeyye Erdoğan, "Ayrıca kadın sadece aile içinde olduğu zaman mı kıymetli?" dedi.