Kadir Ezildi aldığı ölüm haberiyle yıkıldı! 'Ben bir, onlar bin acı yaşadı'







ÖLÜM HABERİYLE YIKILAN KADİR EZİLDİ: SENSİZLİĞE ALIŞMAYA ÇALIŞMIYORUM ÇÜNKÜ...







FOX TV'de yayınlanan En Hamarat Benim programının sunucusu Kadir Ezildi'dir. Büyük depremden bir hafta önce anneannesi Gülhanım Kaplan'ı kaybetti. Kadir Ezildi, kişisel kaybına rağmen acısını bir kenara bırakarak depremzedelere yardım eli uzattı. Birkaç gün sessiz kaldı ama sonunda sessizliğini bozdu.Geçtiğimiz günlerde anneannesini kaybeden Kadir Ezildi, Instagram'da duygu dolu bir paylaşım yaptı. Yeni evinin oturma odasına büyükannesinin resimlerini astı ve ona olan sevgisini dile getirdi. Yokluğuna alışmaya çalışmadığını çünkü onun her zaman kalbinde olduğunu ve sesinin hala kulaklarında olduğunu söyledi. Gömüleceği kıyafeti de Eyüp Sultan'dan aldığını ve özenle seçtiğini gözleri yaşararak paylaştı. Paylaşımı duygusaldı ve birçok kişinin kalbine dokundu.Torunu Kadir Ezildi ile aynı apartmana taşınan Gülhanım Kaplan, yeni evine taşındıktan bir hafta sonra kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Depremde yardım çalışmaları sırasında Tek Yürek Bağış Kampanyası'na katılan Kadir Ezildi, afette yakınlarını kaybedenlerle dayanışma içinde olduğunu ifade etti. Kendi kişisel kaybını yaşadığını ve benzer deneyimler yaşayan başkalarının acısını anladığını paylaştı. Kadir Ezildi, depremzedelerin yanında olduklarını ve bu zor zamanlarda onlara destek olmaya kararlı olduklarını vurguladı.