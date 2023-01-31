MAGAZİN
31 Ocak 2023 - 11:12

Kadir Ezildi'den acı haber! Evine yeni taşınmıştı: Kalp krizi hayattan kopardı

Eğlenceli halleri ve renkli kişiliğiyle sevilen isim Kadir Ezildi'den kötü haber geldi. Ezildi'nin anneannesi Gülhanım Kaplan, geçirdiği kalp krizinden ötürü hayatını kaybetti. Yeni evine 1 hafta önce taşınan Gülhanım Kaplan'ın ölüm haberi herkesi yıktı.

MAGAZİN
31 Ocak 2023 - 11:12
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Kadir Ezildi'den acı haber! Evine yeni taşınmıştı: Kalp krizi hayattan kopardı
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FOX TV ekranlarında temizlik programının sunucu olan Kadir Ezildi birçok kişinin kalbini kazanırken acı haber ile Ezildi yıkıldı. Gülhanım Kaplan'ın yaşamını yitirmesiyle beraber ünlü isim adeta şok geçirdi. Ezildi, sosyal medya hesapları üzerinden anneannesi ile eğlenceli içerikler çekerken takipçileri de Gülhanım Kaplan'ı yakından takip ediyor.

Kadir Ezildi acı günü



Sosyal medya hesaplarını aktif olarak kullanan Kadir Ezildi, geçtiğimiz günlerde anneannesinin yeni bir ev aldığını ve taşınma işlemlerini takipçileriyle paylaşmıştı. Fakat Gülhanım Kaplan, yeni evine taşınalı henüz 1 hafta olurken acı haber geldi. Kadir Ezildi'nin anneannesi Gülhanım Kaplan hayatını kaybetti. 

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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