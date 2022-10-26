Kadir Ezildi'nin annesi kocasının ailesinden gördüğü zulmü gözyaşları içinde anlattı







Gördüğü zulmü gözyaşları içinde anlattı







“Beni öldü bilsinler” demiş

Fox TV ekranlarında yayınlanan “ En Hamarat Benim “ yarışma programı bu hafta farklı bir konsept ile izleyici karşısına çıktı. Yarışmanın sunucusu Kadir Ezildi, bu kez tanımadığı yarışmacıların değil, sosyal medyada sık sık gösterdiği kendi komşularıyla yarışıyor. Sosyal medyanın aktif isimlerinden Kadir Ezildi’nin komşuları, takipçileri tarafından tanınıyordu. En Hamarat Benim’de bu hafta Kadir Ezildi’nin annesi ve komşuları birbirleriyle yarışıyor. Renkli anların yaşandığı yarışmanın ilk bölümünde Kadir Ezildi’nin annesi Ümran Kaplan yarıştı.Kadir Ezildi’nin annesi Ümran Kaplan ilk gün yarışmacısı olarak ekranlara çıktı. Temizlik yapmaya başlamadan önce ise Kadir Ezildi’nin babası ve ailesi hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Eşinden yıllar önce boşanan Ümran Kaplan, çocukları küçükken eşi tarafından aldatıldığını öğrendiğini ve bu yüzden boşanma kararı aldığını açıkladı.Aldatıldığını öğrendikten sonra eşinden boşanan Ümran Kaplan, eşinin ailesi tarafından çocuklarının ve kendisinin yalnız bırakıldığını, bir kez olsun kapılarının çalınmadığını anlattı. Eşi ile evliyken her zaman saygılı ve yardımsever davrandığını söyleyen Kaplan, aldatıldığını öğrendikten sonra kayınbabası ve görümceleri tarafından hor görüldüğünü söyledi.Kadir Ezildi ise babası evden ayrılırken çocuklarına “Beni öldü bilin” demiş. Bu sözlerin ardından gözyaşlarına boğulan ikili zor anlar yaşadı. Çocukluk zamanından bu yana ailesi için çalışan Kadir Ezildi, halaları tarafından yalnız bırakıldıklarını ve yaşattıklarını yaşamadan ölmelerini istemediklerini ifade etti.Ümran Kaplan da “ Ezildi ailesi benim için bitmiştir “ dedi ve yalnızca kayınvalidesinin kendisine destek olduğunu, bu yüzden her ölüm yıldönümünde onun adına mevlit verdiğini söyledi. Baba tarafından kimseyle görüşmeyen ve ailesinin boşanma sürecinde çok zor zamanlar atlattığı bilinen Kadir Ezildi son olarak, başarısının babasının ailesini kıskandırdığını ve onlarla katiyen görüşmek istemediğini de sözlerine ekledi. Kadir Ezildi ile En Hamarat Benim yarışma programı bu hafta Ezildi’nin yaşadığı apartmanda çekiliyor. Annesi ve komşuları birbirleriyle yarışırken Ezildi’nin evi de sosyal medyadan sonra bir de televizyon ekranlarında görücüye çıkmış oldu. Kadir Ezildi’nin evinin temizliği, dekorasyonu ve düzeni ise görenleri hayran bıraktı.