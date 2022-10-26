MEDYA
26 Ekim 2022 - 17:22

Kadir Ezildi'nin annesi kocasının ailesinden gördüğü zulmü gözyaşları içinde anlattı

En Hamarat Benim yarışma programında bu hafta Kadir Ezildi'nin annesi yarıştı. Ümran Kaplan, eşi ve eşinin ailesiyle yaşadıklarını anlattı.

MEDYA
26 Ekim 2022 - 17:22
2 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Kadir Ezildi'nin annesi kocasının ailesinden gördüğü zulmü gözyaşları içinde anlattı


Fox TV ekranlarında yayınlanan “ En Hamarat Benim “ yarışma programı bu hafta farklı bir konsept ile izleyici karşısına çıktı. Yarışmanın sunucusu Kadir Ezildi, bu kez tanımadığı yarışmacıların değil, sosyal medyada sık sık gösterdiği kendi komşularıyla yarışıyor.

Sosyal medyanın aktif isimlerinden Kadir Ezildi’nin komşuları, takipçileri tarafından tanınıyordu. En Hamarat Benim’de bu hafta Kadir Ezildi’nin annesi ve komşuları birbirleriyle yarışıyor. Renkli anların yaşandığı yarışmanın ilk bölümünde Kadir Ezildi’nin annesi Ümran Kaplan yarıştı.

Gördüğü zulmü gözyaşları içinde anlattı



Kadir Ezildi’nin annesi Ümran Kaplan ilk gün yarışmacısı olarak ekranlara çıktı. Temizlik yapmaya başlamadan önce ise Kadir Ezildi’nin babası ve ailesi hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Eşinden yıllar önce boşanan Ümran Kaplan, çocukları küçükken eşi tarafından aldatıldığını öğrendiğini ve bu yüzden boşanma kararı aldığını açıkladı.

kadir ezildi annesi

Aldatıldığını öğrendikten sonra eşinden boşanan Ümran Kaplan, eşinin ailesi tarafından çocuklarının ve kendisinin yalnız bırakıldığını, bir kez olsun kapılarının çalınmadığını anlattı. Eşi ile evliyken her zaman saygılı ve yardımsever davrandığını söyleyen Kaplan, aldatıldığını öğrendikten sonra kayınbabası ve görümceleri tarafından hor görüldüğünü söyledi.

“Beni öldü bilsinler” demiş

Kadir Ezildi ise babası evden ayrılırken çocuklarına “Beni öldü bilin” demiş. Bu sözlerin ardından gözyaşlarına boğulan ikili zor anlar yaşadı. Çocukluk zamanından bu yana ailesi için çalışan Kadir Ezildi, halaları tarafından yalnız bırakıldıklarını ve yaşattıklarını yaşamadan ölmelerini istemediklerini ifade etti.

kadir ezildi annesi

Ümran Kaplan da “ Ezildi ailesi benim için bitmiştir “ dedi ve yalnızca kayınvalidesinin kendisine destek olduğunu, bu yüzden her ölüm yıldönümünde onun adına mevlit verdiğini söyledi. Baba tarafından kimseyle görüşmeyen ve ailesinin boşanma sürecinde çok zor zamanlar atlattığı bilinen Kadir Ezildi son olarak, başarısının babasının ailesini kıskandırdığını ve onlarla katiyen görüşmek istemediğini de sözlerine ekledi.

Kadir Ezildi ile En Hamarat Benim yarışma programı bu hafta Ezildi’nin yaşadığı apartmanda çekiliyor. Annesi ve komşuları birbirleriyle yarışırken Ezildi’nin evi de sosyal medyadan sonra bir de televizyon ekranlarında görücüye çıkmış oldu. Kadir Ezildi’nin evinin temizliği, dekorasyonu ve düzeni ise görenleri hayran bıraktı.

EDİTÖR
Sinem Saymaz
Sinem Saymaz
İlginizi Çekebilir
Masterchef'te soğuk rüzgarlar esti! Somer şeften Fatmanur'a zehir zemberek sözler
Masterchef'te soğuk rüzgarlar esti! Somer şeften Fatmanur'a zehir zemberek sözler
Masterchef'te kim elendi? 23-24 Ekim Masterchef eleme gecesinde yarışmaya kim veda etti? MasterChef yarışmasında eleme heyecanı!
Masterchef'te kim elendi? 23-24 Ekim Masterchef eleme gecesinde yarışmaya kim veda etti? MasterChef yarışmasında eleme heyecanı!
Acun Medya ekibi üzücü haberi verdi: Masterchef Büşra yarışmadan ayrılacak mı?
Acun Medya ekibi üzücü haberi verdi: Masterchef Büşra yarışmadan ayrılacak mı?
Masterchef'in favori ismi son tabağına yenik düştü! Gözyaşları içinde önlüğünü bırakıp yarışmaya veda etti
Masterchef'in favori ismi son tabağına yenik düştü! Gözyaşları içinde önlüğünü bırakıp yarışmaya veda etti
Friends'in Chandler'ı bu kez üzdü: 'Yaşama şansı neredeyse yok'
Friends'in Chandler'ı bu kez üzdü: 'Yaşama şansı neredeyse yok'
İspanya'da yayınlanmaya başlayan Yargı, izlenme rekoru kırdı!
İspanya'da yayınlanmaya başlayan Yargı, izlenme rekoru kırdı!
Son Haberler
Bankkart'ı olanlara Cumhuriyet Bayramı hediyesi: Hesaplarına 150 TL yüklenecek
Bankkart'ı olanlara Cumhuriyet Bayramı hediyesi: Hesaplarına 150 TL...
Terör propagandası yapmakla suçlanan TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı gözaltına alındı!
Terör propagandası yapmakla suçlanan TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı...
Markette 250 TL alışveriş yaptıysanız hemen SMS atın: 60 TL hediye ediliyor
Markette 250 TL alışveriş yaptıysanız hemen SMS atın: 60 TL hediye...
Almanya'da esrar satış ve kullanımına izin çıktı!
Almanya'da esrar satış ve kullanımına izin çıktı!
Google'ın birçok kişiyi şok eden kararı bazı Windows kullanıcılarını üzecek!
Google'ın birçok kişiyi şok eden kararı bazı Windows kullanıcılarını...
Kadınların toplumdaki statülerine dikkat çeken Sümeyye Erdoğan'dan babasını kızdıracak sözler!
Kadınların toplumdaki statülerine dikkat çeken Sümeyye Erdoğan'dan...
Doğalgaz faturasını yarı yarıya düşürecek kilit yöntem! Kimse bilmiyor
Doğalgaz faturasını yarı yarıya düşürecek kilit yöntem! Kimse...
Üç harfli üç bankadan ihtiyaç kredisinde faiz indirimi! Ayda 730 liraya 20.000 TL kredi
Üç harfli üç bankadan ihtiyaç kredisinde faiz indirimi! Ayda 730...
4A, 4B, 4C emeklilerine tek seferlik 500 TL ödenecek! Başvuru için son 5 gün
4A, 4B, 4C emeklilerine tek seferlik 500 TL ödenecek! Başvuru için...
Yeni boşanan Hadise'den nispet yapar gibi pozlar! Beyaz bornozu heyecanlandırdı
Yeni boşanan Hadise'den nispet yapar gibi pozlar! Beyaz bornozu heyecanlandırdı
e-Devlet'e 20 gün içinde başvurmayanlara 2.700 lira ceza! Hemen bildirin
e-Devlet'e 20 gün içinde başvurmayanlara 2.700 lira ceza! Hemen bildirin
Masterchef'te soğuk rüzgarlar esti! Somer şeften Fatmanur'a zehir zemberek sözler
Masterchef'te soğuk rüzgarlar esti! Somer şeften Fatmanur'a zehir zemberek...
Ankara Büyükşehir Belediyesi Duman konseri ne zaman, nerede, saat kaçta? ABB Duman konseri ücretsiz mi?
Ankara Büyükşehir Belediyesi Duman konseri ne zaman, nerede, saat kaçta?...
Bu kişilerin elektrik ve su faturasına yüzde 50 indirim yapılıyor! Şartlar açıklandı
Bu kişilerin elektrik ve su faturasına yüzde 50 indirim yapılıyor!...
Beşiktaş'ın gündemine Şenol Güneş'in ardından 2 sürpriz isim daha geldi!
Beşiktaş'ın gündemine Şenol Güneş'in ardından 2 sürpriz isim...