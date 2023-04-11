Kadir Ezildi tek tek sıraladı! Su faturalarını böyle düşürmek mümkün: Bu yöntemleri uygulayan fatura derdinden kurtuluyor!













Kadir Ezildi, televizyon programlarında özellikle temizlik konusuna olan tutkusu ve eğlenceli kişiliğiyle dikkat çekiyor. Kendi hayatında da uyguladığı temizlik ve tasarruf yöntemlerini programlarında sık sık paylaşan Ezildi, geçtiğimiz haftalarda evinde yaptığı halı yıkama işlemlerine rağmen su tasarrufu sağlamak için kullandığı yöntemleri takipçileriyle paylaştı. İşte Kadir Ezildi'inin tasarruf yöntemleri...Kadir Ezildi, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, aslında çok fazla su kullanmadığını söyledi. Akşam gazetesinde yer alan habere göre, suyu evin içinde devir daim yaparak kullanarak tasarruf sağladığını belirten Ezildi, duş alırken çeşmeden sıcak su akana kadar kovada biriken suyu ev temizliğinde kullanıyor. Ayrıca, çamaşır makinesindeki suyu kullanarak evi silen ve çaydanlıkta kalan suyu ile bulaşıkları yıkayan Ezildi, her kullanımda çeşmeyi açtığını ve kalan her suyu bir sonraki temizlik işleminde değerlendirdiğini vurguladı. Ayrıca, biriken suyla haftada bir yaptığı halı yıkama işlemi için ilk ıslatma işlemini gerçekleştirdiğini de ifade etti.