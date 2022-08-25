Kadir İnanır'a Almanya'dan Onur Ödülü

Kadir İnanır'ın nitelikli sinema sanatında yaptığı her projede takdir görmesi ve başarılı olmasıyla Türkiye'de sayılı isimler arasında yer almaktadır. 182 sinema filmi ve 11 dizinin başrollerinde yer alan usta oyuncu Kadir İnanır'a onur ödülü verileceği belli oldu. 21. Türkiye Almanya Film Festivali bu yıl 18. yaşını kutladığı bu törende Kadir İnanır programda yıldız olacaktır.
Kadir İnanır'a ödül üstüne ödülKadir İnanır’a Onur Ödülü 4 Mart’ta Tafelhalle Nürnberg’de gerçekleşecek olan açılış galasında takdim edilecek. 5 Mart’ta Künstlerhaus K4’te “Karılar Koğuşu” filminin gösteriminin ardından ise seyirciler ile söyleşiye katılacak.
Türkiye Almanya Film Festivali Onur Ödüllerinin sahipleri olmuş isimler arasında Tuncel Kurtiz, Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit, Şener Şen, Yavuz Turgul, Fatma Girik, Tarık Akan ve Ferzan Özpetek de bulunuyor.