YAŞAM
25 Ağustos 2022 - 18:55

Kadir İnanır'a Almanya'dan Onur Ödülü

Türkiye'nin önemli isimlerinden olan Kadir İnanır başarısına başarı katmaya devam etmektedir. Türkiye Almanya Film Festivali bu yıl 21. kez Nürnberg’de düzenleneceği üzerine Kadir İnanır'a da onur ödülü verileceği duyurusu yapıldı.

YAŞAM
25 Ağustos 2022 - 18:55
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Kadir İnanır'a Almanya'dan Onur Ödülü


Kadir İnanır'ın nitelikli sinema sanatında yaptığı her projede takdir görmesi ve başarılı olmasıyla Türkiye'de sayılı isimler arasında yer almaktadır. 182 sinema filmi ve 11 dizinin başrollerinde yer alan usta oyuncu Kadir İnanır'a onur ödülü verileceği belli oldu. 21. Türkiye Almanya Film Festivali bu yıl 18. yaşını kutladığı bu törende Kadir İnanır programda yıldız olacaktır.

Kadir İnanır'a ödül üstüne ödül

Kadir İnanır’a Onur Ödülü 4 Mart’ta Tafelhalle Nürnberg’de gerçekleşecek olan açılış galasında takdim edilecek. 5 Mart’ta Künstlerhaus K4’te “Karılar Koğuşu” filminin gösteriminin ardından ise seyirciler ile söyleşiye katılacak.



Türkiye Almanya Film Festivali Onur Ödüllerinin sahipleri olmuş isimler arasında Tuncel Kurtiz, Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit, Şener Şen, Yavuz Turgul, Fatma Girik, Tarık Akan ve Ferzan Özpetek de bulunuyor.

Kadir İnanır onur ödülü

Kadir İnanır yer aldığı diziler

İzmir Çetesi 2011-Cemal

Kardelen 2008

İpsiz Recep 2008-İpsiz Recep

Kuzey Rüzgarı 2007

İyi ki Varsın 2006-A.Kemal

Bütün Çocuklarım 2004-Ali Yahya

Kırık Ayna 2002-Candar Ağa

Derman Bey 2001

Marziye 1998-Hazar Bey

Savcı 1992-Tahir

EDİTOR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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