Kadir İnanır'dan Yeşil Sol Parti'den adaylık teklifi aldığı iddialarına net yanıt!







"AKTİF OLARAK SİYASETTE YER ALMAYACAĞIM"







Cumhurbaşkanlığı seçimleri yaklaşırken ünlüler de siyasete girdi. Birçok ünlünün milletvekili adayı olduğunu açıklaması sonrası Türk sinemasının usta oyuncularından Kadir İnanır hakkında da milletvekilliği adaylığı iddiası ortaya atıldı. İnanır'ın siyasete gireceği hatta adaylığını da Yeşil Sol Parti'den yapacağı söylendi.Yeşil Sol Parti yetkilileri tarafından bir parlamento koltuğu teklif edildiği söylenen Kadir İnanır, bu iddiaların gündeme gelmesinin ardından sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yayınladı. Aktif olarak siyasette yer almak istemediğini belirten İnanır, Instagram hesabı şu ifadeleri yazdı: "Değerli dostlar, yıllar boyunca birçok kongre teklifi aldım. Bu tekliflerin hepsi benim için şüphesiz onur vericidir ama siyasetimiz halkın saygın bir kurumu haline gelmezse aktif siyasete girmeye hiç niyetim yok. Teşekkürler."