YAŞAM
06 Eylül 2022 - 16:07

Kadir Şeker'in dosyası yeniden Yargıtay'a gönderildi

Konya'da, sevgilisini döven kişiyi engellemek isterken ölümüne yol açtığı Özgür Duran'ın aile avukatları tarafından Kadir Şeker'in tahliyesine yönelik itiraz talebi Konya 4. Ağır Ceza Mahkemesi tarafınca reddedilmesi üzerine her iki tarafın avukatları Yargıtay'a başvurdu.

YAŞAM
06 Eylül 2022 - 16:07
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Kadir Şeker'in dosyası yeniden Yargıtay'a gönderildi

Konya'da 5 Şubat 2020 tarihinde merkez Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi Piri Reis Parkı'ndan geçen Kadir Şeker, Ayşe Dırla'ya şiddet uygulayan Özgür Duran'a müdahale etmek isterken Duran'ı bıçaklayarak ölümüne neden oldu ve tutuklandı.

Yerel mahkeme, Kadir Şeker'e "Haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 15 yıl hapis cezası verirken, bu cezayı indirimle 12 yıl 6 aya düşürdü. Verilen bu karara yapılan itirazın ardından dosya İstinaf Mahkemesi'ne gönderildi. Yapılan itirazı inceleyen Konya Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, Şeker'in aldığı 12 yıl 6 ay hapis cezasını hukuka uygun buldu ve kararın temyiz edilmesi sonrasında dosya Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi. Yargıtay 1. Ceza Dairesi, dosyayla ilgili olarak yapılan temyiz incelemesini tamamladı. Daire, Kadir Şeker'in cezasını fazla bularak bozdu.

Kadir Şeker'in dosyası Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesince incelenmesinin ardından, dosyaya ilişkin duruşma 5 Temmuz 2022 Salı günü yapıldı. Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Kadir Şeker'in cezası 10 yıl 10 aya düşürülürken, tutukluluğunun devam etmesine karar verildi. Kadir Şeker'in avukatları ve Konya Cumhuriyet Başsavcılığının itirazlarını kabul eden Konya 4. Ağır Ceza Mahkemesi itirazı görüşerek, dosyayı karara bağlayarak Kadir Şeker'in adli kontrol ve ülke dışı yasağı konularak tahliyesine karar verdi.

Kadir Şeker'in tahliye edilmesine Duran ailesinin avukatları 4. Ağır Ceza Mahkemesine itirazda bulundu. Kadir Şeker'in tekrar tutuklanmasına yönelik yapılan talep Konya 4. Ağır Ceza Mahkemesi tarafınca reddedildi. Bu kararın ardından Duran ailesinin avukatları Kadir Şeker hakkında verilen cezanın az olduğunu ve yeniden tutuklanması gerektiğini gerekçe göstererek Yargıtay'a başvurdu. Kadir Şeker'in avukatları da, kendilerine verilen cezanın fazla olduğunu savunarak, dosyanın yeniden incelenmesi için Yargıtay'a başvuruda bulundu.

İbrahim Yetkin

EDİTOR
Haber Editörü
Haber Editörü
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