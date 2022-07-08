GÜNDEM
08 Temmuz 2022 - 12:53

Kadir Şeker'in tahliye sonrası twitter üzerinden ilk sözleri ve açıklamaları

Konya'da şiddet gören genç bir kadını kurtarmak isterken katil olan Kadir Şeker'in adalet mücadelesi sona erdi ve 2,5 yıl sonra özgürlüğüne kavuştu. Kadir Şeker, dışarı çıkar çıkmaz Twitter hesabı üzerinden bir paylaşım yaptı. Şeker'in paylaşımı kısa sürede milyonlarca beğeni aldı.

GÜNDEM
08 Temmuz 2022 - 12:53
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Kadir Şeker'in tahliye sonrası twitter üzerinden ilk sözleri ve açıklamaları


5 Şubat 2020 tarihinde Konya'nın Selçuklu ilçesinde bulunan Piri Reis Parkı'nda Ayle Dırla isimli kadının sevgilisi tarafından darp geldiğini gören Kadir Şeker, olaya müdahale etmek istedi. Özgür Duran'ı engellemeye çalışırken Duran'ın ölümüne neden olan Kadir Şeker, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kadir Şeker tahliye



'Kasten öldürme' suçlaması ile yargılanan Kadir Şeker, ilk olarak ömür boyu hapis cezası alırken mahkeme suçun 'haksız tahrik' altında işlendiğine kanaate getirdi ve şeker'in cezasını ilk önce 15 yıla daha sonra da 12,5 yıla düşürdü. Kadir Şeker'!in avukatları mahkeme kararına itiraz ederek Şeker'in tutukluluk halinin sona ermesine ilişkin bir talepte bulundu ve talebi değerlendiren Yargıtay, mahkemenin verdiği 12,5 yıl hapis cezasını kaldırdı ve Kadir Şeker'in tutukluluk halini kaldırdı.

Kadir Şeker tahliye

Kadir Şeker'in tahliye sonrası ilk sözleri

2 yıl 5 ay adalet arayan ve bu süre sonrasında özgürlüğüne kavuşan Kadir Şeker, tahliye olur olmaz ailesine koştu. Daha sonra sosyal medya hesabı Twitter üzerinden bir açıklama yapan Şeker, özgürlüğü için kendisine destek veren herkese teşekkür etti. Herkese borçlu olduğunu ve bu borcunu da vatanına ve milletine hayırlı bir doktor olarak ödemek istediğini belirten Kadir Şeker, yurtdışına kesinlikle gitmeyeceğini, ve son nefesine kadar ülkesine hizmet etmek istediğini söyledi.

Kadir Şeker tahliye

2 yıl 5 ay 1 gün sonra gelen adalet hakkında da bir şeyler söyleyen Kadir Şeker annesinin gözyaşlarını sebepsiz yere akıtanların annelerinin ağlamasını istemediğini vurgulayarak hiç kimsenin kendisi gibi haksız yere özgürlüğünden olmasını asla istemediğin de ifade etti.

Kadir Şeker tahliye

Kadir Şeker tahliye

Kadir Şeker'in paylaşımı, kısa sürede beğeni ve retweet rekoru kırdı.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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