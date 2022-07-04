GÜNDEM
04 Temmuz 2022 - 18:04

Kadir Şeker tahliye olacak mı, dava ne zaman? Kadir Şeker davasında kritik gün

Kadına şiddet olayına müdahale ederken kavgaya karışmasından ve karşı tarafın bıçaklanarak ölmesinden dolayı tutuklanan Kadir Şeker, Yargıtay'ın bozma kararı sonrasında yarın bir kere daha mahkemeye çıkacak. Tahliye umudu ile mahkemeye çıkan Şeker'in avukatları da olumlu yönde düşündüklerini açıkladı. İşte detaylar...

GÜNDEM
04 Temmuz 2022 - 18:04
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Kadir Şeker tahliye olacak mı, dava ne zaman? Kadir Şeker davasında kritik gün


5 Şubat 2020 tarihinden bu yana Türkiye gündeminden düşmeyen Kadir Şeker olayında yeni bir gelişme yaşandı. Şeker'in yarın tekrar mahkemeye çıkacağı öğrenildi. İşte konuya ilişkin detaylar...

Kadir Şeker davası tekrar mı görülecek?

5 Şubat 2020 tarihinde Merkez Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Yolu üzerinde bulunan Piri Reis Parkı'nda Ayşe Dırla ve Özgür Duran adlı çiftlerin arasında bir kavga meydana geldi. Kavganın büyümesinden endişelenen ve kadının şiddet gördüğünü düşünen Kadir Şeker ise kadını kurtarabilmek adına olaya müdahale etti. Kadir Şeker ile Özgür Duran'ın girdiği boğuşmada Duran bıçaklandı ve hayatını kaybetti.



Olay sonrasında Şeker, Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Bu karar geçen ay Yargıtay 1. Ceza Dairesi tarafından bozuldu.

Dosyanın yeniden görülmesi sonucunda Kadir Şeker'in tutukluluk kararında bir değişiklik olmadı ve devamı istendi.

Tahliye edilmesi bekleniyor!

Yarın tekrardan mahkemeye çıkacak olan Kadir Şeker'in bu sefer tahliye edilmesi bekleniyor. Hala Akşehir T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda olan Şeker, son mahkemede tekrar tutuklu yargılanmasından dolayı oldukça üzgün.

Kadir Şeker

Şeker'in avukatları bu kez tahliye beklediklerini, koşulların buna imkan verdiğini açıkladı. Bunun yanı sıra kadın örgütlerinin her mahkemede olduğu gibi bu mahkemede de Kadir Şeker için orada olacakları belirtildi. 

EDİTOR
Zeynep ORHAN
Zeynep ORHAN
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