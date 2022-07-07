GÜNDEM
07 Temmuz 2022 - 19:04

Kadir Şeker tahliye oldu mu, hapis cezası alacak mı?

Hakkında verilmiş olan hapis cezası verilen ve avukatlarının üst mahkemeye yaptıkları itirazıyla hapis cezası hükmü Yargıtay tarafından bozulan Kadir Şeker'in tahliyesine karar verildi. Peki, Kadir Şeker, davasında son durum ne olacak, Şeker yeniden hapis yatacak mı? İşte, son gelişmelere ilişkin detaylar..

GÜNDEM
07 Temmuz 2022 - 19:04
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Kadir Şeker tahliye oldu mu, hapis cezası alacak mı?


Konya'da, sevgilisi Özgür Duran (32) tarafından şiddet gören Ayşe Dırla'yı (35) kurtarmak isterken Duran'ın ölüme neden olan Kadir Şeker, 12,5 yıl hapis cezasına mahkum edilmişti. Yargıtay, Kadir Şeker hakkında verilen ceza hükmünü bozarken Şeker'in tahlisine karar verdi.

Olay 5 Şubat 2020'de Konya'da meydana gelmiş ve olayda Kadir Şeker, Ayşe Dırla isimli kadının şiddet gördüğü Özgür Duran'dan kurtarmak isterken yaşanan arbedede Duran'ın ölümüne neden olmuştu. Olaydan hemen sonra çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanan Kadir Şeker, ilk olarak müebbet hapis cezasına çarptırılmış ve bu cezaya yapılan itirazlar sonucu cezası 12,5 yıla indirilmişti. Şeker'in avukatlarının üst mahkemeye yaptıklar başvuru da Şeker'in tahliyesi istenmiş ve tutukluluğun son bulması talebinde bulunulmuştu.



Kadir Şeker tahliye

Yapılan itirazı değerlendiren Konya 4. Ağır Ceza Mahkemesi, itiraz dilekçesini Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi'ne gönderdi ve burada yapılan incelemeler sonrasında Kadir Şeker'in tahliyesine edilmesine karar verildi. Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan yazılı açıklamada ise Kadir Şeker’in avukatları tarafından yapılan itirazı kabul edildiği ve 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nin, Şeker'in yurt dışına çıkış yasağına tabi tutularak adli kontrol şartıyla tutukluk halinin kaldırılmasına karar verildiğini duyurdu.

Kadir Şeker'in 2,5 yıllık mahkumiyeti sona erdi

Bir kadını kurtarmak isterken katil olan Kadir Şeker, geçtiğimiz günlerde çıktığı mahkemede olay yerine üzüldüğü için gittiğini ve Özgür Duran'ın kendisine arkasından saldırdığını, boğazını sıktığını, canı acıdığı için ve bıçağın sesinden korkar diye bıçağı çıkardığını fakat o sırada maktulün yaralandığını fark etmediğini söylemişti. Sağ elinde acı hissettiği için de kadının ağladığını duymadığını beyan eden Kadir Şeker, sadece yardım etmek istediğini ve Özgür Duran'ın hayatını kaybettiği için de çok üzgün olduğunu belirtmişti.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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