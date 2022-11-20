Kadırgalıyı meğer Kibariye keşfetmiş: Seda Sayan hakkında olay itiraf!







"SEDA SAYAN'I BEN KEŞFETTİM"











"SEDA'YI ANLAT ANLAT BİTİREMEM"





Şarkıcı Kibariye, konuk olduğu bir bölümde Seda Sayan hakkında tartışma yaratacak bir olayı itiraf etti. Programda gençliğinden bir kare yayınlayan Kibariye, oyuncu arkadaşı Seda Sayan'la paylaştığı pozu görünce çok mutlu oldu. Ünlü şarkıcı daha sonra Sayan'ı nasıl keşfettiğini anlatmaya başladı."Bu Seda'yı her gördüğümde kalbim eriyor. 40 yıl aynı evde yaşadık. Bir kazak almak istedim ve bir butiğe gittim. Çok güzel bir kadın." diyen Kibariye onun buraya ait olmadığını anladığında ona sesinin olup olmadığını sorduğunu söyledi. Seda Sayan'ın biraz şarkı söylemesini dinledikten sonra kendisine alt kadro lazım olmasında dolayı Seda'yı ekibine aldığını anlattı.Ünlü isim şöyle devam etti: "Ben kimseye böyle bir şey yapmadım. Elektriğim Seda'da tuttu.. Kalbi çok güzel. Seda ekranda nasılsa normalde de öyledir."Programın ilerleyen saatlerinde Kinibariye kendisine yöneltilen "Seda Sayan'ın sevmediğin bir huyu var mıydı?" sorusuna samimi yanıtlar verdi. 62 yaşındaki şarkıcı, 40 yıl aynı evde yaşadığı Seda Sayan'ın bütün adetlerini ve huylarını sevdiğini vurgulayarak Seda'yı her zaman çok özel ve ayrı tutarım" dedi.