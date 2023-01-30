Kadro bekleyen binlerce kişinin gözü kulağı bu haberde! 90 bin taşerona kadrosunda süreç devam ediyor! İşte taşerona kadroda son durum!

90 BİN TAŞERONA KADRO MÜJDESİ!
Sözleşmeliye kadro yasasının yayımlanması ve resmi gazetede duyurulmasından sonra detaylar merak konusu oldu. EYT'ye dair teklif ise bu pazartesi meclis bakanlığına sunulacak . 90 bin işçinin gözü kulağı yapılacak açıklamanın detaylarında . Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin bu konu ile alakalı açıklamada bulunmuştu. Peki şartlar ve koşullar neler ve bu kadro kimleri kapsıyor ? 28 Ocak 2023 tarihi itibari ile taşeron ile alakalı son gelişmeler.. Taşerona kadroda son durum haberleri ile sözleşmeli personeli sevindiren bu haberden sonra EYT
gelişmeleri merak konusu oldu. Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin açıklama yaparak şunları belirtti. '' 1 milyon işçiye geçtiğimiz senelerde kadro verilmişti. Bu yapılan çalışmanın sonucunda ise 90 Bin sözleşmeli işçiye kadro verilecek. Taşerona kadro ile alakalı çalışmalar ve duyurular devam ediyor.
TAŞERONA KADRO KİMLERİ KAPSIYOR, ŞARTLARI NELER?
Taşerona kadro ile ilgili çalışmalar devam ediyor . Konu ile alakalı detaylar gündeme geldikçe aktarılması bekleniyor. Peki taşerona kadro verilecek mi ? Taşerona kadro çalışmaları sürerken 458 Bin 615 sözleşmeli personele kadro verilmesi yasalaştı . Bu beraberinde resmi gazetede yayımlanması ile de duyuruldu. Şimdi kulaklar sözleşmeli taşeron işçiye dair yapılacak açıklamalarda. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin yaptığı açıklamada geçtiğimiz senelerde yaklaşık 1 milyon işçiye kadro verildiğini belirtmişti. Bakan Bilgin resmi gazetede yayımlanan bir açıklamasında "Geçtiğimiz yıllarda 90 bin işçi bu fırsattan fayda göremedi. Onların sorunalarını kasım ayında ya da daha erken çözmüş olacağız. Şu anda geçici çalışan işçiler sorunu var. 90 bin işçinin kadroya girmesi için çalışmalarımız sürüyor." ifadelerine yer vermişti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, taşeron işçiye kadro için çalışmalara devam ettiklerini vurguladı.
TAŞERONA KADRO MECLİS'E GELDİ Mİ?
Sözleşmeli işçilerin ve Taşeron olarak çalışanların merakla beklediği haber hakkında görüşmeler devam ediyor. Sözleşmeli işçi ve taşerona kadro ile ilgili henüz yeni bir açıklama gelmedi. Ancak 90.000 taşerona kadro düzenlemesinin kısa süre içerisinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelmesi ve ardından yasalaşarak duyurulması bekleniyor.
RESMİ GAZETEDE YAYIMLANDI: SÖZLEŞMELİ PERSONELE KADRO MÜJDESİ
28 Kasım 2022'den taşeron olarak personel kapsamında çalışanlar, memur kadrosuna geçebilecek. Kadroya geçmek isteyenler, kanun yürürlüğe girdikten sonra 30 gün içinde koşullara uygun başvuru yapacak. Açıktan vekil sağlık çalışanları olarak ebe ve hemşire olarak görev yapan ve kanundaki genel şartları ve koşulları taşıyanlar, müracaat etmeleri ve kabul görülmeleri resmi gazetede yayımlandığı üzere Sağlık Bakanlığı tarafından ebe ve hemşire kadrolarına atanacak.