Kadro bekleyen yüzbinlere müjde: Maaş tarifesi belirlendi: Son dakika açıklandı













Belediye sözleşmeli çalışanlarına kadro ve zamlı maaş tarife imkanı sunacağını belirtti. Mecliste de yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. Maaşlar ne zaman yatacak? Tüm detaylar haberimizde.Mecliste yürürlüğe giren 'sözleşmeliye kadro' yasası geldi. Fakat sözleşmeliye KPSS zorunluluğu gelmiş bulunmaktadır. Belediye sözleşmeli çalışanları için de bu zorunluluk getirilmiş bulunmaktadır. Mahalli idarelerde sözleşmeli personeller için 3+1 modeli uygulamaya konulacaktır.Bu yüzden belediyede çalışan personeller için de KPSS zorunluluğu gelmiş bulunmaktadır. Yasanın 6. maddesi 5393 sayılı Belediye Kanunu 49. maddesinin üçüncü fıkrasında şu cümle yer almaktadır: ''Sözleşmeli personelin işe alınması memur kadrolarına ilk defa alınma usulüne tabidir.''3 yıllık çalışma süresini tamamlayan sözleşmeli personel talep etmesi halinde memur kadrosuna dahil olabilmektedir. Yani atanmaktadır. Memur kadrosuna atanan çalışanın diğer kurum ve kuruluşlara nakil işlemi olamaz. Belediye şirketlerinde çalışan işçiler için merak konusu oldu. Taşeron şirketlerden belediye şirketlerine geçirilen çoğu işçiler bu kapsamdadır. Fakat bu yasa belediyede sözleşmeli olarak çalışanlar kapsamındadır. Bu durumda işçiler memur kadrolarına geçme hakkına sahip olamayacaklardır. Belediye şirket işçilerine ise kadro gelip gelmeyeceği hakkında bilgi verilmemiştir. Taşeron işçi kadro alımı için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin şu açıklamalarda bulunmuştur: '' Taşeron işçilerin kamuda kadrolu işçi haline gelmesi konusunda geçtiğimiz yıllarda hükümetimiz önemli bir reforma imza atmıştır. Yaklaşık 1 milyon işçiye kadro verildi. O zamanlarda 90 bin işçi bu fırsattan istifade edemedi. Onların problemlerini kasım ayında veyahut daha erken sürede çözmüş olacağız. Şu anda geçici işçiler sorunu vardır. 90 bin işçinin kadroya alınması için çalışmalarımız devam etmektedir.'' açıklamasında bulundu.