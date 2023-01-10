Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, taşeron işçi uygulaması üzerinde çalışmaların devam ettiğini ve bu ayın sonunda meclise sunulacağını söyledi. Kabine toplantısının ardından basının karşısına çıkan Bakan Vedat Bilgin, geçici işçilere getirilecek olan kadro ve EYT çalışmaları hakkında önemli bilgiler verdi. Bakan Bilgin, taşeron işçileri tarafından merakla beklenen sayıyı da açıkladı.
GÜNDEM
10 Ocak 2023 - 14:45
Kadrolu olarak çalışan geçici işçiler dikkat: Bakan Bilgin merak edilen sayıyı açıkladı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, kadro bekleyen taşeron işçilerin son durumu ve aynı zamanda EYT düzenlemesi hakkında bir açıklama yaptı.
GÜNDEM
10 Ocak 2023 - 14:45