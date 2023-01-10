Kadrolu olarak çalışan geçici işçiler dikkat: Bakan Bilgin merak edilen sayıyı açıkladı













"300 BİN GEÇİCİ İŞÇİ"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, taşeron işçi uygulaması üzerinde çalışmaların devam ettiğini ve bu ayın sonunda meclise sunulacağını söyledi. Kabine toplantısının ardından basının karşısına çıkan Bakan Vedat Bilgin, geçici işçilere getirilecek olan kadro ve EYT çalışmaları hakkında önemli bilgiler verdi. Bakan Bilgin, taşeron işçileri tarafından merakla beklenen sayıyı da açıkladı.Kabine toplantısının hemen ardından gazetecilerin sorularına cevap veren Bakan Bilgin, "Bu ayın sonuna kadar tamamlanacak. Geçici işçiler 300.000, belki biraz daha fazla. Henüz çalışmalar bitmedi, bu yüzden fazla bir şey söyleyemem ama daha gidilecek çok yol var. Bu ay bitecek. Bu ayın sonunda Meclis'e sunulacak" dedi. Bakan Vedat Bilgin, EYT yönetmeliğiyle ilgili olarak "konu artık Kongre'de" ifadelerini kullandı.