MEDYA
24 Kasım 2022 - 00:54

Kadrosunda yıldız isimler vardı! O dizi yılbaşını göremeden ekranlara veda edecek

Televizyon ekranlarının sevilen dizilerinden biri için serüven tamamlandı. Büyük bir izleyici kitlesine sahip olan dizi için şirket tarafından final kararı alındı.

MEDYA
24 Kasım 2022 - 00:54
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Kadrosunda yıldız isimler vardı! O dizi yılbaşını göremeden ekranlara veda edecek


Show TV ekranlarında yayınlanan Baba dizisi yeni sezonuyla izleyici karşısına çıkıyor. Başrollerinde Haluk Bilginer ve Tolga Sarıtaş’ın yer aldığı dizi ikinci sezonuyla beklenilen performansı gösteremedi. İlk bölümleri heyecanla izlenen dizide Haluk Bilginer’in performansı her ne kadar beğenilse de senaryo izleyiciyi yakalayamadı.

Baba dizisi final mi yapacak?

Ay Yapım imzası taşıyan Baba dizisi her Salı akşamı ekranlara geliyor. İlk sezonuyla beğeni toplayan dizinin ikinci sezon reytingleri bir hayli düştü. Dizi hakkında final dedikoduları başlarken gazeteci Birsen Altuntaş bombayı patlattı.



Birsen Altuntaş’ın haberine göre, Baba dizisinin ekran serüveni Aralık ayı sonunda tamamlanıyor. Şirket tarafından yapılan açıklamada, ilk bölümü 15 Şubat 2022 tarihinde ekranlara gelen Baba projesinin 30.bölümüyle Aralık ayı sonunda serüvenini noktalayacağı bildirildi.

Baba dizisi neden final yapıyor?

Baba dizisi, Saruhanlı ailesinin bir apartmanda hep beraber mütevazi bir hayat yaşarken başlarına gelen olayları anlatıyor. Ailenin Babası Emin Saruhanlı, aile değerlerine sıkı sıkıya bağlı, muhafazakar ve otoriter bir baba. Emin’in en küçük oğlu Kadir ise bayram ziyareti için evine dönüyor ve baba ile oğul arasında eski defterler açılıyor.

Emin Saruhanlı’nın görüşmediği ağabeyinin geçirdiği uçak kazası sonucu hayatları değişir. Bir anda kendilerini zengin bir hayatın içerisinde bulan aile, bu durumu kaldıramaz ve sonrasında yaprak dökümü yaşanmaya başlar.

Dizinin ikinci sezonunda ise aile eskisinden çok daha kötü bir durumla gecekonduda yaşamaya başlar. Emin Saruhanlı’nın oğullarından biri ölmüştür. Emin Saruhanlı alzeihmer hastasıdır ve uzun süre kaybolur.

Baba dizi ilk sezonuyla büyük bir izleyici kitlesine sahip olurken ikinci sezonda bu kitlesini yavaş yavaş kaybetti. Reytinglerde istenilen başarıyı gösteremeyen dizi yeni yılı göremeden Aralık ayı sonunda ekranlara veda edecek.

EDİTÖR
Sinem Saymaz
Sinem Saymaz
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