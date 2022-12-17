Kafaları karıştıran tartışmanın sebebi merak konusu oldu

Geçtiğimiz günlerde düzenlenen Ogm Pictures’in düzenlediği davet sonunda Yalı Çapkını dizisinin yakışıklı başrolü Mert Ramazan Demir ve oyuncu Kubilay Aka arasında çıkan gerilim günlerdir sosyal medyanın en çok konuşulan konularındandı. Afra Saraçoğlu sebebiyle çıktığı konuşulan kavganın tarafları iddialar hakkında herhangi bir yanıt vermemişti. Yönetmen beğendi
Tartışma haberleri hakkında yapılan bir yorumu dizinin yönetmeni beğenmiş ve kafaları karıştırmıştı. Konu hakkında taraflardan veya yapımdan herhangi bir açıklama gelmemesi de iddiaların doğruluk şüphelerini arttırıyordu. Çıkan tartışmanın en büyük iddialarından biri başrollerin gece yaşanan samimiyetiydi. Afra Saraçoğlu’nun sevgilisi Mert Yazıcıoğlu ile yakın arkadaş olduğu için Afra’nın dizi partneri Mert Ramazan Demir ile yakınlaşmasından rahatsız olan ve müdahale eden oyuncu Kubilay Aka tartışma çıkartmış ve mekan çalışanlarının araya girmesiyle kavga büyümeden engellenmişti. Bu haber sosyal medyayı ikiye böldü. Kimi taraf oyuncu Kubilay Aka’nın davranışını haklı bulurken kimisi onu ilgilendirmez kendi davranışlarına baksın dedirtmişti.