MAGAZİN
17 Aralık 2022 - 14:49

Kafaları karıştıran tartışmanın sebebi merak konusu oldu

Yalı Çapkını dizisinin başrol oyuncuları ve oyuncu Kubilay Aka arasında yaşanan tartışmanın sebebi tepkilere yol açtı…

MAGAZİN
17 Aralık 2022 - 14:49
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Kafaları karıştıran tartışmanın sebebi merak konusu oldu


Geçtiğimiz günlerde düzenlenen Ogm Pictures’in düzenlediği davet sonunda Yalı Çapkını dizisinin yakışıklı başrolü Mert Ramazan Demir ve oyuncu Kubilay Aka arasında çıkan gerilim günlerdir sosyal medyanın en çok konuşulan konularındandı. Afra Saraçoğlu sebebiyle çıktığı konuşulan kavganın tarafları iddialar hakkında herhangi bir yanıt vermemişti. Mert Ramazan Demir ve Kubilay Aka

Yönetmen beğendi 



Tartışma haberleri hakkında yapılan bir yorumu dizinin yönetmeni beğenmiş ve kafaları karıştırmıştı. Konu hakkında taraflardan veya yapımdan herhangi bir açıklama gelmemesi de iddiaların doğruluk şüphelerini arttırıyordu. Çıkan tartışmanın en büyük iddialarından biri başrollerin gece yaşanan samimiyetiydi. Afra Saraçoğlu’nun sevgilisi Mert Yazıcıoğlu ile yakın arkadaş olduğu için Afra’nın dizi partneri Mert Ramazan Demir ile yakınlaşmasından rahatsız olan ve müdahale eden oyuncu Kubilay Aka tartışma çıkartmış ve mekan çalışanlarının araya girmesiyle kavga büyümeden engellenmişti. Bu haber sosyal medyayı ikiye böldü. Kimi taraf oyuncu Kubilay Aka’nın davranışını haklı bulurken kimisi onu ilgilendirmez kendi davranışlarına baksın dedirtmişti. Yalı Çapkını

Oyuncu geçiştirdi 

Dizinin yönetmeni Kubilay Aka’nın kendi davranışlarına bakması gerektiğini söyleyen bir yorumu beğenmesi kavganın yaşandığına dair iddiaları güçlendirdi. Yalı Çapkın’ın Abidin karakterine hayat veren Ersin Arıcı basın mensupları ile karşılaştı soruları cevaplayan oyuncu konu kavga iddialarına gelince ‘bunları konuşmayalım, bizim için keyifli bir geceydi eğlendik. Ve dağıldık.’ Diyerek iddialar hakkında gelen soruyu geçiştirdi. Ersin Arıcı

EDİTÖR
İrem Naz ER
İrem Naz ER
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