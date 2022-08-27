DÜNYA
27 Ağustos 2022 - 00:40

Kafkasya'nın bitmeyen sorunu Yukarı Karabağ

2015 senesinde yükselen ve senelerdir çözüm bulunamayan Yukarı Karabağ sorunu ile ilgili araştırmalar devam ediyor. Peki Yukarı Karabağ sorunu nedir? Tüm detaylar haberimizde.

DÜNYA
27 Ağustos 2022 - 00:40
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Kafkasya'nın bitmeyen sorunu Yukarı Karabağ


Azerbaycan ile Ermenistan arasında yaşanan Yukarı Karabağ sorununun detayları vatandaş tarafından merak ediliyor. Peki Yukarı Karabağ sorununun detayları nelerdir? Yukarı Karabağ sorunu ile ilgili tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

Yukarı Karabağ sorunu

Yaklaşık 20 sene boyunca devam eden ve Azerbaycan ile Ermenistan arasında yaşanan Yukarı Karabağ sorununda iki tarafın da ağır silahlar kullandığı biliniyor. 1991-1993 senesinde Ermenistan Yukarı Karabağ ve çevresini işgal etmiş, 1994 senesinde ise ateşkes imzalanmıştı ve silah kullanımı da ortadan kalkmıştı. Sovyetler dağıldıktan sonra Ermeniler bölgede hakları olduğunu dile getirmeye başladı ve 1991 senesinde saldırı başlattı. 192 senesinde Hocalı ve Şuşa işgal edildi. Sonrasında ise Laçın, Ağdere, Hocavend ve Kelbecer bölgeleri işgal edildi. 1993 senesinde ise Ermenistan Ağdam'a girmeyi başardı ve sonrasında Cebrayıl, Zengilan, Fuzuli ve Gubadlı bölgeleri de işgal edildi. Böylece Azerbaycan topraklarının yüzde 20'lik kısmı işgal edilmiş oldu ve 1 milyon insan yaşadığı yeri terketmeye mecbur bırakıldı. 1994 senesinin 4 Mayıs tarihinde ise Bişkek Bağımsız Devletler Topluluğu Parlamentolararası Meclisi, Kırgızistan Cumhuriyeti Parlamentosu, Rusya Federal Meclisi ve Dışişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan Bişkek Protokolü ateşkes olarak imzalandı. Biştek Protokolünden sonra ise 21 sene ateşkes ilan edilse de taraflar çatışmalarına devam etti.



Azerbaycan ve Ermenistan Arasındaki Yukarı Karabağ Sorunu

Çözüm bulunamaması gerilimi arttırdı

Uluslararası kuruluşlar devreye girse de konu ile ilgili bir çözüm bulunamadı. Her iki ülkede Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Minsk Grubu tarafından ziyaret edildi ve Rus, Fransız, ABD eşbaşkanları da ateşkes konusunda tarafları ikna etmeye çalıştı. Ancak 20 seneyi geçkin süredir Yukarı Karabağ sorununa çözüm bulunamamış olması tarafları daha da sertleştirdi. 2015 senesinde yaşanan ağır silahlı çatışmalar sonrasında birçok sivil ve asker hayatını kaybetti. 2015 senesinde Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklama doğrultusunda Eylül ayında Ermenistan'ın 3 bin 574 kere ateşkesi ihlal ettiği duyuruldu. Bu ihlallere ise Azerbaycan 4 bin 232 kere cevap ateşi yaptı. 

EDİTOR
Gizem Eroğlu
Gizem Eroğlu
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