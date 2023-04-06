Kaftancıoğlu'ndan CHP'ye saldırı iddiası: İstanbul İl Başkanlığı'na kurşun yağdırıldı!

İstanbul'da İYİ Parti'nin il başkanlığına düzenlenen saldırının ardından yeni bir gelişme daha geldi. CHP İstanbul Bölge Başkanı Canan Kaftancıoğlu, sabah saatlerinde il bakanlık binasına bir silahlı saldırı düzenlendiğini duyurdu.
"6-7 EL ATEŞ EDİLDİ"
“04.06.2023 (bugün) saat 05:00 sıralarında TEM karayolu üzerinde Seyrantepe mevkiindeki CHP İstanbul İl Başkanlığı binamıza silahlı saldırı düzenlendiği sanılmaktadır. Binada görevli polis ve binanın bulunduğu bölgede bulunan özel güvenlik görevlisinin ifadesine göre olayda 6-7 el ateş edildi. İlk inceleme sonuçlarına göre, il başkanına isabet eden mermiye rastlanmazken, olay yerinde boş kovanlar bulundu. Savcılığın olayla ilgili soruşturması sürüyor. Gelişmeler sizinle paylaşılacaktır."