SAĞLIK
13 Aralık 2021 - 17:17

Kağıt bardakta içilen çay kahve tehlike saçıyor!

Günümüzün en çok kullanılan ürünlerinden biri olan kağıt bardakta içilen sıcak çay ve kahvelerin tehlike saçtığı belirlendi. Yapılan bir araştırmada sıcak suyun kağıt bardak içinde binlerce mikroplastik parçacıklar ürettiği belirlendi.

SAĞLIK
13 Aralık 2021 - 17:17
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Kağıt bardakta içilen çay kahve tehlike saçıyor!
Özellikle pandemi sürecinde tedbir amaçlı kağıt bardaklar kullanılırken, bunlarla yapılan çay kahve satışlarının tehlikeleri de gün yüzüne çıkmaya başladı. Uzmanların araştırma alanına girdiği kağıt bardakların ne kadar zararlı olduğu araştırılırken, korkutucu sonuçlarla karşı karşıya gelindi.







Hindistan Teknoloji Enstitüsü'nde görevli uzman ekip tarafından incelemeye alınan kağıt bardağın içine yüksek ısıda kaynar su döküldü ve daha sonrasında kağıt bardağın içi detaylı olarak incelendi. İlginç tespitlerin ortaya çıktığı araştırmada uzmanlar, 85-90 santigrat derecede kaynayan saf suyu kağıt bardaklara döküp yaklaşık 15 dakika kadar bekledikten sonra suyu floresan mikroskobunun altında analiz etti.



Sıcak su ile temas eden kağıt bardağın içinde yaklaşık 10,2 milyar mikronaltı parçacığı açığa çıktığını gören uzmanlar, araştırmayla ilgili hazırladıkları raporlarda bir kişinin günde ortalama 3 bardak çay veya kahve içmesi sonrası gözle görülmeyen 75 bin mikroplastik parçacığı yuttuklarını belirttiler. Raporda ayrıca, zaman içerisinde düzenli olarak yutulan partiküllerin ise insan sağlığına ciddi oranda bir etki bırakabileceğine dikkat çekti.



Çevrim içi olarak yayımlanan çalışmanın tüm ayrıntıları ise, "Journal of Hazardous Materials" dergisinde yayınlandı.
 
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