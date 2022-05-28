Kağıthane'de akıl almaz olay! Freni boşalan araç evin içine girdi

Kağıthane Sultanselim Mahallesi'nde gerçekleşen akıl almaz olayda sabah saatlerinde yokuş aşağı giden bir otomobilin frenlerinin tutmaması sonucunda hızla giderken kontrolden çıkan araç yol kenarında bulunan bir evin salon duvarını yıkarak evin içine girdi.
Okan Demir’e ait olan aracın evin içine girmesiyle büyük bir gürültüyle uyanan ev halkı neye uğradığını şaşırdı. Yataklarından fırlayan aile evin salonunda duran aracı görünce gözlerine inanamadı.
Gerçekleşen Kaza hemen polis ekiplerine bildirildi. Kaza sonucu şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, olay yerine gelen polis ekipleri kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu.
Okan Demir’e ait olan aracın evin içine girmesiyle büyük bir gürültüyle uyanan ev halkı neye uğradığını şaşırdı. Yataklarından fırlayan aile evin salonunda duran aracı görünce gözlerine inanamadı.
Gerçekleşen Kaza hemen polis ekiplerine bildirildi. Kaza sonucu şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, olay yerine gelen polis ekipleri kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu.