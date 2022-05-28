YAŞAM
28 Mayıs 2022 - 14:45

Kağıthane'de akıl almaz olay! Freni boşalan araç evin içine girdi

Kağıthane’de sabaha karşı freni tutmayan bir otomobil bir evin salonuna daldı. Yokuş aşağı giderken freni boşalan aracın eve girmesiyle ev halkı ne olduğunu anlamadı.

YAŞAM
28 Mayıs 2022 - 14:45
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Kağıthane'de akıl almaz olay! Freni boşalan araç evin içine girdi
Kağıthane Sultanselim Mahallesi'nde  gerçekleşen akıl almaz olayda sabah saatlerinde yokuş aşağı giden bir otomobilin frenlerinin tutmaması sonucunda hızla  giderken kontrolden çıkan araç yol kenarında bulunan bir evin salon duvarını yıkarak evin içine girdi.

Okan Demir’e ait olan aracın evin içine girmesiyle büyük bir gürültüyle uyanan ev halkı neye uğradığını şaşırdı. Yataklarından fırlayan aile evin salonunda duran aracı görünce gözlerine inanamadı.  

Gerçekleşen Kaza hemen polis ekiplerine bildirildi. Kaza sonucu şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, olay yerine gelen polis ekipleri kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu.
EDİTOR
Ali Türk
Ali Türk
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