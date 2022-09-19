YAŞAM
19 Eylül 2022 - 17:15

Kağıthane'de boya imalathanesinde yangın paniği

Kağıthane'de bulunan bir boya imalathanesinde belli olmayan bir nedenden dolayı yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken boya ve diğer yanıcı maddeler de binadan dışarı taşındı.

YAŞAM
19 Eylül 2022 - 17:15
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Kağıthane’de boya imalathanesinde yangın paniği


Yangın, saat 16.30 sıralarında Kağıthane Yeşilce Mahallesi Aytekin Sokak'ta gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre sokakta bulunan bir boya imalathanesinde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Binadaki bacadan duman çıktığını farkına varan vatandaşlar itfaiye ve polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay mahaline sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulundu.

Yangının çıktığı binanın boya imalathanesi olmasından kaynaklı, yangının büyüme riskine karşı, içeride bulunan boya kutuları ve diğer yanıcı maddeler vatandaşların da ekiplerinin desteğin ile dışarı taşındı. Yangın nedeniyle sokağa dökülen vatandaşlar kısa süreli panik yaşarken yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.



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