Kağıthane-İstanbul Havalimanı metrosu açılışında konuşan Erdoğan'dan Kanal İstanbul mesajı!













'VAADLERİMİZİ YAVAŞ YAVAŞYERİNE GETİRİYORUZ'

'KANAL İSTANBUL HAYATA GEÇİRİLECEKTİR'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla Kağıthane ile İstanbul Havalimanı arasında faaliyet gösterecek olan metro istasyonu açılışı gerçekleştirildi. Açılış töreninde bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, önemli mesajlar verdi. Uzun zamandır beklenen Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metro hattı bugünden itibaren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla açıldı ve halkın hizmetine sunuldu. Erdoğan, açılış konuşmasında, yüzyılın projesi olarak nitelendirdiği Kanal İstanbul hakkında da bilgiler verdi.İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılış töreninde yaptığı konuşmasından önemli notlar: - Aynı anda 10 adet tünel açma makinası kullanıyoruz. Metro inşaatı, ülkemizde yerli ve milli olarak tanıtılan birçok rekoru kendisi kırmıştır. - Aselsan, hızlı tren konforunda çalışacak bu metronun sinyalini TÜBİTAK işbirliğiyle tanıdı. - İstanbul Havalimanı'ndan başlayıp Halkalı'ya kadar inecek olan metro hattımızın çalışmaları hızla ilerliyor. - Tüm projelerimizi tamamladığımızda İstanbul'un demiryolu ağını 380 km'nin üzerine çıkaracağız. İstanbul'da ilk demiryolunun işletmeye açıldığı 1989 yılından bu yana, günümüzde raylı sistemin en uzun hatları yapılmıştır. - 2017 yılında hizmete açılan Üsküdar-Çekmeköy insansız metro hattı, dünyanın en yüksek kapasiteli üçüncü metro hattı seçildi. -İstanbul'u Paris kadar tanımayanlardan çok şey beklemeyiz. Kendi ülkelerinde turist olarak yaşıyorlar.- Raylı sistemle İstanbul'daki trafiğinde ortaya çıkan sorununu adım adım çözme sözümüzü tutuyoruz. - Kentin sahibi kim olursa olsun kente hizmet eden eserlerden yararlanmaya yöneliyoruz. Bu şehri hiçkimsenin insaf düşüncesine bırakamayız. Bu nedenle önemli projelerimizin merkezine her zaman İstanbul'u koyuyoruz. - Nakliyedeki atılımlarımıza ara vermeden devam ediyoruz. Marmaray'ı Boğaz'ın altından geçebilirler mi? 10 şoförle metroya bindik ama onlar farkında değildi. Paris'te de bu var" dedi. -Paris metrosunda çatıdan su damlıyor, bizimki temiz haberleri yok. - Yeşilköy Havalimanı'nın şu anki konumuna taşınması da bu kapsamda aldığımız tedbirlerden biri. Devlet bütçemizden bir kuruş harcamadan yapılan bugünkü havalimanı, bugün Avrupa'nın en işlek havalimanlarından biridir.- İGA'yı böyle yaptık, Yavuz Sultan Selim ile birlikte Osmangazi köprülerini böyle yaptık. İstanbul'un raylı sistemin ulaşamayacağı hiçbir köşesi kalmayacak. Günde 800.000 yolcu taşıyacak olan metro hattıyla Kağıthane'den İstanbul Havalimanı'na 24 dakikada ulaşılabiliyor. - Kanal İstanbul'u da böyle hayata geçireceğiz. 20 yıl önce ülkeyi yönetme görevini üstlendiğimizde “Yeter artık söz milletindir” dedik ve bu gidişata dur diyerek ilerledik. Ekonomimizi yok etmek için adımlar attılar ama başaramadılar. Başarılı olamayacaklar.