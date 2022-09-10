YAŞAM
10 Eylül 2022 - 11:46

Kahraman otobüs şoförü hayat kurtardı

Erzurum Büyükşehir Belediyesine bağlı özel halk otobüsünde kalp krizi geçiren kadın yolcu hastaneye yetiştirildi.

YAŞAM
10 Eylül 2022 - 11:46
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Kahraman otobüs şoförü hayat kurtardı


Erzurum'da G7A hattında çalışan 25 H 0027 plakasına sahip özel halk otobüsüne Yenişehir'de binen kadın yolcu bir müddet sonra aniden fenalaştı. Sürücü Ömer Özbekli hemen güzergahını değiştirerek, otobüsü Erzurum Şehir Hastanesine sürdü. Acil servis önüne giderek kalp krizi geçiren kadın yolcuya ilk müdahale yapılmasını sağlayan sürücü, kentte kahraman ilan edildi.



Hastaneye kaldırılan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, otobüs şoförü böylesi bir durumda herkesin aynı sorumlulukla hareket edeceğini söyledi. İHA muhabirine açıklamalarda bulunan otobüs şoförü Ömer Özbekli. “Saat 18ç30 civarlarıydı, ikinci marketlerde rahatsızlandı, hastane yakındı bize. O sırada bayan bir yolcumuz müdahalede bulundu. Hasta olan genç kızımız kendine gelmediği için ben de aracı hastaneye sürdüm” dedi.
“İnsanlık görevimizi yaptık” diyen Özbekli, “Can kurtarmak, hayat kurtarmak oldukça önemli. Vicdanen rahatım an itibariyle. Hastaneye kavuşturdum, çocukta iyiymiş, onu da duyduktan sonra daha sık rahat ettim” diye konuştu.

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