Kahramanlar vatan nöbetinde













İlçe merkezine 50 kilometre uzaklıkta yer alan İkiyaka Dağlarının tepesindeki üç bin 500 rakımlı Sat Göllerbaşı Bölgesi'nde, Mehmetçik, özel harekat polisleri ve güvenlik korucularıyla birlikte vatan nöbetini tutuyor. Yaz-kış demeden, elleri tetikte vatan nöbeti tutan kahramanlar, dosta güven düşmana ise korku veriyor. 12 ay boyunca bölgede etkisini gösteren soğuk havaya rağmen kahramanlar, vatandaşın huzuru için gece gündüz nöbet tutuyor.Tarım ve Oman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, vatan savunmasında nöbet tutan güvenlik güçlerine sürpriz ziyaret gerçekleştirdi.Bakan Yardımcısı Gizligider, vatan nöbeti tutan güvenlik güçlerini yerinde ayrı ayrı ziyaret ederek bölge hakkında bilgi alarak askerlerle bir müddet sohbet etti. Vatan savunmasında elleri tetikte bekleyen güvenlik güçleriyle ayrı ayrı ilgilenmesiyle hepsine hayatlarında başarılar dileyerek, minnettarlığını belirtti. Bakan Gizligider bundan sonra bölgeden ayrılarak, Hakkari merkeze geçti.“Bugün sizinle olmak apayrı bir mutluluk tarifi olamaz diyebilirim” diyen Tarım ve Oman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, "Kendinizi asla yalnız sanmayın. 80 milyon size 5 vakit dua ediyor ve tüm millet arkanızda. Sizin bir saçınızın teli için herkesi yakarız. Kimsenin zerre kadar şüphesi olmasın. Hepinizle gurur duyuyoruz. Bende bu mücadelenin içinde bulundum. Biz bin yıldan fazladır bu coğrafyanın hakimiyiz, bin yıl daha olacağız kimsenin şüphesi olmasın. Allah hepinizden razı olsun. Sizi yetiştiren anadan babadan razı olsun. Allah ayağınıza taş değdirmesin inşallah. Bugün burada olmak bizim açımızdan çok sevindirici anlatması çok çok zor. Allah hepinizin yardımcısı olsun'' dedi.