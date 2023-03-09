Kahramanmaraş depremini bilmişti! Uzman isim bu kez hem tarih hem büyüklük verdi!







DEPREM UYARILARI SÜRÜYOR







6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş merkezli yaşanan iki büyük deprem felaketi 11 ili derinden etkilemişti. Deprem sonrasında uzmanların uyarıları artarken o isim yine tarih verdi! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.6 Şubat tarihinde merkez üssü Kahramanmaraş Pazarcık ve Kahramanmaraş Elbistan ilçeleri olarak yaşanan 7.7 ve 7.6'lık iki büyük deprem felaketi sonrasında 11 ilimiz derinden etkilenmişti. Deprem felaketi sonrasında 500'den daha fazla aktif fayın ülkede olduğu anlaşıldı. Kahramanmaraş depreminden önce sosyal medya hesabından depremin olacağını söyleyen Frank Hoogerbeets'in açıklamaları da merakla takip edilmeye başladı. Frank Hoogerbeets tarafından yapılan açıklamalara göre Mart ayının ilk haftasının çok önemli olduğu,2 Mart tarihinde kritik gezegen geometrisinin bulunduğunu, 2 Mart tarihinde 9 saat içinde Dünyanın da içinde olduğu bir kavuşumun Dünya, Merkür ve Satürn arasında olacağını ve bunun çok önemli olduğunu belirtti. Frank Hoogerbeets açıklamalarına şu şekilde devam etti; 'Mart ayının ilk haftasında 6'dan büyük iki büyük deprem yaşanabilir ancak kesin olarak bilmek mümkün değil. 7'nin, 8'in üzerinde depremler yaşanabilir. Yani 3 Mart ve 4 Mart günlerinde büyük depremler yaşanabilir. Aynı zamanda dolunay ya da 6-7'si gibi günlerde de olabilir. Ben abartmıyorum, insanları korkutmaya çalışmıyorum. Sadece uyarılarıma devam ediyorum. Kritik gezegen geometrisinin depremlere sebep olduğunu biliyoruz, bunların küçümsenmemesi gerekiyor.'