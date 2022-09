Kahramanmaraş'ı Bölgesel Lig finallerinde temsil eden ve geçtiğimiz sezonu namağlup tamamlayarak şampiyon olan Kahramanmaraş GSK Kadın Voleybol Takımı'nın isim sponsoru ‘Alpedo' oldu.Kahramanmaraş'ın tanıtımı noktasında elini taşın altına koyan Alpedo-Kervan Lezzet Gurubu Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kervancıoğlu, şimdi de kentin tek profesyonel kadın voleybol takımı olan Kahramanmaraş GSK Kadın Voleybol Takımı'nın isim sponsoru oldu. Alpedo-Kahramanmaraş GSK Kadın Voleybol Takımı Kulüp Başkanı Hüseyin Akkaya, yönetimi ve sporcularını Kervan Kale'de misafir eden Alpedo-Kervan Lezzet Gurubu Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kervancıoğlu, turizm elçisi olarak Kahramanmaraş'ın tanıtımı için her alanda çalışmalarını ve faaliyetlerini sürdürdüklerini söyledi.Programda sporcularla ayrı ayrı sohbet eden ve 1. lig sözü alan Sami Kervancıoğlu, burada yaptığı açıklamasında, Alpedo-Kervan Lezzet Gurubu Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kervancıoğlu, “Bugün Kervan Lezzet Grubu olarak altın kızlarımızla beraberiz. Kahramanmaraş'ın ben altın kızları olarak ifade ediyorum. Kervan Lezzet Grubu olarak bildiğimiz gibi kendimizi turizm elçisi olarak ilan etmiştik. Bugün Kahramanmaraş'ımızın kalesinde takımızla beraberiz. İnşallah Alpedo ve Kervan Lezzet Grubu olarak, çok kıymetli değerli sporcularımızla, takımızı 1. lige çıkarmak için var gücümüzle çalışacağız, mücadelemizi vereceğiz. Ben kızlarımızdan sözünü aldım, biz Kahramanmaraş Kadın Voleybol Takımı olarak birinciliğe taşıyacaklarını ifade ettiler. Bizlerde değerli sporcularımıza her an destek vermek için, yanlarında olmak için bizlerde sözümüzü verdik. İnşallah takımımızı hep beraber 1. lige taşımak için seferber olacağız. Kahramanmaraş'ta ilkleri başarmak en büyük hedefimiz olmuştur bu defada böyle olacak inşallah .Gayemiz Kahramanmaraş, şehrimiz. Şehrimizi, ülkemizin her yerinde her alanda tanıtacağız” diyerek konuşmasını belirtti.Spora ve sporcuya desteklerinden dolayı Sami Kervancıoğlu'na teşekkür eden Alpedo-Kahramanmaraş GSK Kadın Voleybol Takımı Kulüp Başkanı Hüseyin Akkaya ise, “Biz Kahramanmaraş kadın 2.lig takımı olarak başından buyana 1.lig hedefini koymuştuk. Transferlerimizi bu noktada yapmıştık. Yüzde 99 demiyoruz bugün itibariyle Sami beyin destekleriyle ve manevi gücüyle biz takım olarak kendimize inanıyoruz, güveniyoruz. Allah'ın izniyle bu takımı Kahramanmaraş'tan 1.lige taşıyacağız. Ayrıca Sultanlar Ligi'ne de taşıyacağız inşallah. Hem takımızı hem şehrimizi en uygun şekilde tanıtacağız. Ayrıca Kahramanmaraş'ı spor turizmiyle tüm ürünlerimizi tanıtacağız. Burada kazanan Kahramanmaraş olacak” dedi.