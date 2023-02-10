Kahramanmaraş merkezli depremde 5. gün! Can kaybı, yaralı sayısı ve bölgede son durum!













709 UÇAK İLE 125 BİN 957 TAHLİYE ÇALIŞMASI

CUMHURBAŞKANI FUAT OKTAY'DAN AÇIKLAMA

AFAD, 6 Şubat günü saat 04.17 sıralarında Kahramanmaraş Pazarcık'ta 7,7 şiddetinde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Aynı gün saat 13.24'te Elbistan'da 7,6 şiddetinde bir deprem daha oldu. Deprem 10 eyalette şiddetli bir şekilde hissedildi.Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olarak tespit edilen deprem yerin 7 km altında meydana geldi. depremin hemen ardından bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi. Bu güne kadar yapılan çalışmaların sonucunda yetkililer bir açıklama yaparak bölgedeki bilanço hakkında bilgiler verdiler.10 Şubat Cuma günü saat 09:25'te yapılan açıklamada bölgede ölü sayısının 18.342'ye yükseldiği bildirildi. AFAD yetkililerinin açıklamasında ayrıca SAKOM’dan edinilen son verilere göre toplamda 74.242 kişinin yaralandığı ve 75.780 afetzedenin bölgeden başka illere tahliyesinin gerçekleştirildiği belirtildi.Kahramanmaraş depremi sonrasında bölgedeki depremzedelerin tahliyesini üstlenen Türk Hava Yolları (THY), bugün 26 bin 699 vatandaşı taşıyacağını açıkladı. THY basın danışmanı Yahya Üstün, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıkalamada "Bugün için planlanan 150 tahliye seferi ile birlikte 26 bin 699 vatandaşımızı ulaştıracağız. Tahliye operasyonu başlatılan 6 Şubat'tan tahliye bitimine kadar gerçekleştirilen 709 sefer ile 125 bin 957 kişiyi tahliye edeceğiz." dedi.Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "Son 24 saat içinde 121 yurttaşımız kurtuldu. 29.000.622 arama ve kurtarma ekibimiz sahada. Köylere de ağırlık veriyoruz. Bunların 6 bin 479'u diğer ülkelerden gelen takımlar. 75 ülkeden ekipler geldi ve burada olacak. Toplam 18.342 vatandaşımız hayatını kaybetti, 74.242 yurttaşımız yaralanmıştır, en kısa sürede sağlığına kavuşacaktır. Şimdilerde daha çok köylere odaklanıyoruz. İş makinelerinin yanı sıra bu alanda 12 bin 541 aracımız var. Hava, deniz ve kara araçlarını büyük bir yoğunlukla kullanıyoruz. Uçak 2.293 sorti yaptı. THY 177 sefer yaptı, 82.000 kişi ve personel ücretsiz servis hizmeti veriyor."