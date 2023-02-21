Kahramanmaraş merkezli depremin bilançosunda can kaybı sayısı 42 bin 310 oldu!













242 BİN 392 KURTARMA EKİBİ BÖLGEDE GÖREV YAPIYOR

AFAD yaptığı açıklamada, Kahramanmaraş'ta Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen depremler sonrası 7 bin 184 artçı sarsıntının meydana geldiğini bildirdi. Merkez üssü Kahramanmaraş olarak açıklanan ve 11 ilde büyük yıkıma neden olan deprem felaketinde can kaybı sayısının 42 bin 310 olarak belirlendiği bildirildi. Bilanço bilgileri AFAD tarafından yayınlanırken, yapılan açıklamada bölgeden tahliye edilen insan sayısının da 448 bin 18'e ulaştığı aktarıldı.11 il genelinde AFAD, PAK ve JAK ekiplerinin yanı sıra JÖAK, DİSAK, Sahil Güvenlik ekipleri de bulunuyor. DAK, Güven, itfaiye, kurtarma ve MEB ekipleri dışında bölgede STK ve uluslararası arama kurtarma güçlerinden oluşan toplam 14.740 arama kurtarma gücü görev yapıyor. Bölgede toplamda 242 bin 392 kurtarma personeli görevlerinin başında bulunuyor.Ayrıca bölgede AFAD, polis, jandarma, MSB, UMKE, ambulans ekipleri, toplum güvenliği, toplum destek ekipleri ve 5 bin 396 gönüllü olmak üzere toplam 242.392 kişi görev yapıyor. Ekskavatörler, traktörler, vinçler, buldozerler, kamyonlar, deniz taşıtları, treylerler, greyderler, vantuzlar vb. İş makineleri dahil toplam 13.700 aracın gümrük işlemleri devam ediyor.Depremden etkilenen bölgelere 38 vali, 160 yerel yönetici, 19 üst düzey AFAD yöneticisi ve 68 yerel yönetici sevk edildi. Ayrıca uluslararası yardımı koordine etmek üzere bölgeye 12 büyükelçi ile beraber 15 Dışişleri Bakanlığı yetkilisi gönderildi.