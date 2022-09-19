YAŞAM
19 Eylül 2022 - 22:50

Kahramanmaraş'ta 2 gündür kayıp olan çocuk Mersin'de bulundu

Kahramanmaraş'ta 2 gündür kayıp olan 14 yaşındaki çocuk Mersin'de bulundu.

YAŞAM
19 Eylül 2022 - 22:50
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Kahramanmaraş'ta 2 gündür kayıp olan çocuk Mersin'de bulundu

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesi Beyoğlu Mahallesi'nde yaşayan Kurt ailesinin 14 yaşındaki ikiz çocuklarından Sefa Kurt, cumartesi günü günün erken saatlerinde kaybolmuştu. Ailenin ihbarı üzerine jandarma ve AFAD ekipleri bölgede arama yapmış, çocuğun izine rastlayamamıştı. Aile bireylerine gelen bilgiye göre çocuğun Adana Devlet Hastanesinde görüldüğü öğrenilmişti. Jandarma ve polis ekiplerinin çalışmalarının sonunda kayıp çocuk Mersin'in Aydıncık ilçesinde bulundu. Çocuk sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ailesine teslim edildi.

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