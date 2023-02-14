GÜNDEM
14 Şubat 2023 - 12:13

Kahramanmaraş'ta 5 metrelik tüneli kazan ekipler 198. saatte iki kardeşi kurtardı!

Kahramanmaraş merkeze bağlı Dulkadiroğlu ilçesinde meydana gelen depremin 198. saatinde iki kardeş bir binanın enkazından kurtarıldı.

GÜNDEM
14 Şubat 2023 - 12:13
1 dk okunma süresi
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Kahramanmaraş'ta 5 metrelik tüneli kazan ekipler 198. saatte iki kardeşi kurtardı!
TAKİP ETTAKİP ET


Kahramanmaraş'ın merkezinde 'yüzyılın felaketi' olarak adlandırılan depremin ardından 9 gün sonra arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Sütçü İmam Mahallesinde bulunan ve depremde yerle bir olan Pınar apartmanının enkazında arama kurtarma çalışması yapan çok sayıda ekip, geçtiğimiz Perşembe günü ısı taraması ve telefon dinleme çalışması yaptı.

Kahramanmaraş'ta 5 metrelik tüneli kazan ekipler 198. saatte iki kardeşi kurtardı

5 METRE TÜNEL AÇILDI



Gölcük Tersanesi ve JAK Timleri ile Ankara 3. Havacılık Mühendisliği Havacılık İnşaat Taburu daha sonra enkazı aradı. Binadan gürültü duyulması sonrası belirlenen yerde yaklaşık 5 metrelik tünel açıldı. Ekip, iki kişiyle anlaştıktan sonra, JAK ekibinin iki arama köpeği de çalışmalara katıldı.

Kahramanmaraş'ta 5 metrelik tüneli kazan ekipler 198. saatte iki kardeşi kurtardı

Geceden itibaren devam eden yoğun çalışma sabaha kadar kesintisiz devam etti. Depremin üzerinden geçen 198 saat sonunda henüz 17 yaşında olan Muhammed Enes Yeninar, ardından 21 yaşındaki ağabeyi Baki Yeninar'ın bulundukları yere açılan tünelden ekipler içeri girdi. Hem kurtarma hem de sağlık ekipleri girdikleri tünelde iki kardeşe ulaştı. İlk müdahaleleri yapılan iki kardeş dikkatlice oldukları yerden çıkarılarak ambulanslara alındılar.

Kahramanmaraş'ta 5 metrelik tüneli kazan ekipler 198. saatte iki kardeşi kurtardı

Kardeşler enkazdan çıkarılırken yakınları ağlarken ve kurtarma ekipleri de birbirleriyle kucaklaştı. Edinilen bilgilere göre enkazda bir kişiye daha ulaşılmaya çalışılıyor.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ