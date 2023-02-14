Kahramanmaraş'ta 5 metrelik tüneli kazan ekipler 198. saatte iki kardeşi kurtardı!







5 METRE TÜNEL AÇILDI







Kahramanmaraş'ın merkezinde 'yüzyılın felaketi' olarak adlandırılan depremin ardından 9 gün sonra arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Sütçü İmam Mahallesinde bulunan ve depremde yerle bir olan Pınar apartmanının enkazında arama kurtarma çalışması yapan çok sayıda ekip, geçtiğimiz Perşembe günü ısı taraması ve telefon dinleme çalışması yaptı.Gölcük Tersanesi ve JAK Timleri ile Ankara 3. Havacılık Mühendisliği Havacılık İnşaat Taburu daha sonra enkazı aradı. Binadan gürültü duyulması sonrası belirlenen yerde yaklaşık 5 metrelik tünel açıldı. Ekip, iki kişiyle anlaştıktan sonra, JAK ekibinin iki arama köpeği de çalışmalara katıldı.Geceden itibaren devam eden yoğun çalışma sabaha kadar kesintisiz devam etti. Depremin üzerinden geçen 198 saat sonunda henüz 17 yaşında olan Muhammed Enes Yeninar, ardından 21 yaşındaki ağabeyi Baki Yeninar'ın bulundukları yere açılan tünelden ekipler içeri girdi. Hem kurtarma hem de sağlık ekipleri girdikleri tünelde iki kardeşe ulaştı. İlk müdahaleleri yapılan iki kardeş dikkatlice oldukları yerden çıkarılarak ambulanslara alındılar.Kardeşler enkazdan çıkarılırken yakınları ağlarken ve kurtarma ekipleri de birbirleriyle kucaklaştı. Edinilen bilgilere göre enkazda bir kişiye daha ulaşılmaya çalışılıyor.