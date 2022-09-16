YAŞAM
16 Eylül 2022 - 07:24

Kahramanmaraş'ta cinayet kamerada

Kahramanmaraş'ta iki kişi arasında çıkan kavgada bir kişi hayata gözlerini yumdu. Silahlı kavga anı güvenlik kamerasına yansıdı.

YAŞAM
16 Eylül 2022 - 07:24
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Kahramanmaraş’ta cinayet kamerada


Olay, Dulkadiroğlu ilçesi İsmetpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında alacak verecek nedeniyle husumet bulunduğu öğrenilen M.D ve Harun Askara, karşılaştı. Bir müddet tartışan ikiliden M.D, silahla Harun Askara'ya ateş açtı. İhbar üzerine olay mahaline gelen sağlık personelleri vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Askara'yı hastaneye kaldırdı. Burada yapılan müdahalelere rağmen Harun Askara hayata gözlerini yumdu.

Olay anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. M.D'nin elindeki silahla Harun Askara'ya ateş açtığı ve bundan sonra olay yerinden kaçtığı, yaralanan şahsın da yere düştüğü görüldü. Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürerken, kaçan şahsın yakalanması için çalışma devam etmektedir.



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Haber Editörü
Haber Editörü
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