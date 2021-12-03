Kahramanmaraş'ta feci olay! 3 kardeş hayatını kaybetti













3 kardeşin hayatını kaybettiği feci olay Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde yaşandı.Gelen bilgilere göre ilçede bulunan ve yabancı uyruklu bir ailenin kaldığı dairede henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Binadan yükselen alevleri gören mahalleli durumu hemen ekiplere bildirdi.Kısa süre içinde olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, evden çıkarılan Yangında dumandan etkilenen 5 yaşındaki Muhammet Rida, 3 yaşındaki Abdunnasır ve 2 yaşındaki Talip Şakir kardeşlerin hayatını kaybettiği tespit edildi.3 kardeşin cansız bedenleri yapılan inceleme sonrasında sağlık görevlileri tarafından otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.Annenin kapıyı üzerlerinden kilitleyerek diğer iki çocuğuyla pazar alışverişe gittiği, babanın ise yangın sonrası eve geldiği öğrenildi.Ekipler yangının, çocukların çakmakla oynaması nedeniyle çıktığı şüphesi üzerinde duruyor.