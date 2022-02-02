Kahramanmaraş'ta kaçak tütün operasyonu

Kahramanmaraş’ta gerçekleşen olayda edinilen bilgilere göre , İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Pazarcık İlçesinde gerçekleştirilen operasyonda Akçalar Mahallesi Serintepe yol kontrol noktasında bir araç arama için durduruldu. Durdurulan araç içerisinde yapılan aramada piyasa değeri 20 bin lira olan 210 kilogram kıyılmış kaçak tütün ele geçirilirken operasyonla ilgili 1 kişiye 5 bin 754 lira idari para cezası uygulandı.