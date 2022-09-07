Kahramanmaraş'ta köprü inşaatından düşen işçi feci şekilde can verdi!













Yaşanan olay Kahramanmaraş’ın Ekinözü ilçesine bağlı Gaziler Mahallesi’nde Karadere adlandırılan derenin üzerine yapılan köprüde yaşandı. Gaziler mahallesi ile çevredeki mahallelere ulaşımı sağlayan köprünün inşaatında çalışan 58 yaşındaki Muhsin Polat, iskeleden düştü. Zeminde bulunan demir çubukların üzerine düşen işçi, ağır yaralandı. Yaşanan olayın çevredeki vatandaşlar tarafından ihbar edilmesi üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Muhsin Polat isimli inşaat işçisi kaldırıldığı Ekinözü devlet hastanesinde doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşam savaşını kaybetti.Emekli güvenlik korucusu olduğu öğrenilen Muhsin Polat’ın ölümüne ilişkin ilgili birimler soruşturma başlattı.