GÜNDEM
07 Eylül 2022 - 17:51

Kahramanmaraş'ta köprü inşaatından düşen işçi feci şekilde can verdi!

Kahramanmaraş’ın Ekinözü ilçesinde yapım aşamasında olan köprünün inşaatında çalışan bir işçinin iskeleden düşerek demir çubuklara saplandığı iş kazasında işçi feci şekilde hayatını kaybetti.

GÜNDEM
07 Eylül 2022 - 17:51
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Kahramanmaraş'ta köprü inşaatından düşen işçi feci şekilde can verdi!


Yaşanan olay Kahramanmaraş’ın Ekinözü ilçesine bağlı Gaziler Mahallesi’nde Karadere adlandırılan derenin üzerine yapılan köprüde yaşandı. Gaziler mahallesi ile çevredeki mahallelere ulaşımı sağlayan köprünün inşaatında çalışan 58 yaşındaki Muhsin Polat, iskeleden düştü. Zeminde bulunan demir çubukların üzerine düşen işçi, ağır yaralandı. Yaşanan olayın çevredeki vatandaşlar tarafından ihbar edilmesi üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Muhsin Polat isimli inşaat işçisi kaldırıldığı Ekinözü devlet hastanesinde doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşam savaşını kaybetti. 

İş Kazası



Emekli güvenlik korucusu olduğu öğrenilen Muhsin Polat’ın ölümüne ilişkin ilgili birimler soruşturma başlattı. 

EDİTOR
Ali Çöleli
Ali Çöleli
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