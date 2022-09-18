YAŞAM
18 Eylül 2022 - 22:01

Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 4 yaralı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

YAŞAM
18 Eylül 2022 - 22:01
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Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 4 yaralı

Kaza, Pazarcık ilçesi Kizirli yakınlarında oldu. Ömer H. idaresindeki 33 MA 5889 plakasına sahip hafif ticari araç, seyir halindeyken Hasan O. idaresindeki 47 AR 418 plakasına sahip traktöre arkadan çarptı. İhbar üzerine olayın gerçekleştiği yere gelen sağlık ekipleri, kazada yaralanan 4 kişiye müdahale ettikten sonra hastaneye kaldırdı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kaza sonrası inceleme devam ediyor.

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Haber Editörü
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